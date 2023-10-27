Украина

135 зараженных гепатитом А в Винницкой области. Как проявляется болезнь и есть ли вакцина в Украине

Анастасия Грубрина, журналист сайта 27 октября 2023, 12:30

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Кількість хворих на гепатит А на Вінничині збільшилася до 135 людей

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