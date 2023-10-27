135 зараженных гепатитом А в Винницкой области. Как проявляется болезнь и есть ли вакцина в Украине

Несколько дней назад в Винницкой области произошла вспышка заболеваемости гепатитом А. Сейчас же стало известно, что количество больных гепатитом А перевалило за сотню человек. Читай, что известно о распространении гепатита и симптомах у заболевших.

Количество больных гепатитом А в Винницкой области увеличилось до 135 человек

Заместитель директора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко рассказала в эфире телемарафона о количестве заболевших.

На сегодня продолжается рост заболеваемости гепатитом А. Сейчас уже 135 больных, из которых 122 подтверждены лабораторно.

Несмотря на множество проб централизованной воды, источник инфицирования определить не удается до сих пор. Эпидемиологи и все службы продолжают работать, чтобы определить источник инфицирования.

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Проверят заведения питания, воду, комбинаты, поставляющие продукты в заведения питания. Спрогнозировать продолжительность вспышки заболеваемости пока сложно.

Ближайшую неделю рост заболеваемости будет продолжаться. Клиническая картина у пациентов может отличаться, поэтому люди могут не знать о гепатите А и распространять инфекцию.

Следует помнить, что это кишечная инфекция, вызываемая вирусом. Вирус также известен как болезнь Боткина. Прежде всего, вирус распространяется из-за загрязненных продуктов и воды, несоблюдения гигиены.

Татьяна Бондаренко напомнила о необходимости мыть руки с мылом, кипятить воду не менее пяти минут. Первыми проявлениями могут быть симптомы интоксикации, потери аппетита, температура и слабость, желтизна кожи. Гепатит А можно спутать с ОРВИ.

Поэтому при таких симптомах следует обратиться к врачу, не контактировать с другими людьми. Защититься от гепатита А можно вакциной. Она доступна в Украине.

Раньше мы рассказывали о симптомах болезни Боткина.

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