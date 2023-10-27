135 хворих на гепатит А на Вінниччині. Як проявляється хвороба та чи є вакцина в Україні

Кілька днів тому на Вінниччині стався спалах захворюваності на гепатит А. Нині ж стало відомо, що кількість хворих на гепатит А перевалила за сотню людей. Читай, що відомо про розповсюдження гепатиту та симптоми у тих, хто захворів.

Кількість хворих на гепатит А на Вінниччині збільшилася до 135 людей

Заступниця директорки департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко розповіла в ефірі телемарафону про кількість хворих.

На сьогодні продовжується зростання захворюваності на гепатит А. Зараз уже 135 хворих, з яких 122 підтверджені лабораторно.

Попри величезну кількість проб централізованої води, джерело інфікування визначити не вдається досі. Епідеміологи та всі служби продовжують роботу, щоб визначити джерело інфікування.

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Перевірятимуть заклади харчування, воду, комбінати, що постачають продукти в заклади харчування. Спрогнозувати тривалість спалаху захворюваності поки складно.

Найближчий тиждень зростання захворюваності триватиме. Клінічна картина у пацієнтів може відрізнятися, тому люди можуть не знати про гепатит А і розповсюджувати інфекцію.

Слід пам’ятати, що це кишкова інфекція, що викликається вірусом. Вірус також відомий як хвороба Боткіна. Передусім вірус розповсюджується через забруднені продукти та воду, недотримання гігієни.

Тетяна Бондаренко нагадала про потребу мити руки з милом, кип’ятити воду не менш як п’ять хвилин. Першими проявами можуть бути симптоми інтоксикації, втрати апетиту, температура та слабкість, жовтизна шкіри. Гепатит А можна сплутати з ГРВІ.

Тому за таких симптомів слід звернутися до лікаря, не контактувати з іншими людьми. Захиститися від гепатиту А можна вакциною. Вона доступна в Україні.

Раніше ми розповідали про симптоми хвороби Боткіна.

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