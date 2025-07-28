Люди дерутся за еду: голод в секторе Газа — погибли более 130 человек

Ситуация в секторе Газа ухудшается, а местное население близится к состоянию гуманитарной катастрофы.

Из-за голода в Газе, спровоцированного блокадой Израиля, уже погибли 133 человека, среди которых 87 детей. Об этом сообщают BBC, Reuters и Euronews со ссылкой на заявления министерства здравоохранения Газа и подсчеты независимых организаций.

Газа на грани смерти: голод становится причиной гибели местных

Согласно официальному сообщению представителей контролируемой ХАМАСом Газы, гуманитарный кризис в регионе достиг критического уровня. Отмечается, что пока нет независимого подтверждения этих подсчетов.

Ранее Всемирная продовольственная программа ООН уже предупреждала о значительных рисках для жизни мирных жителей в Газе из-за ограниченного доступа к помощи и разрушению ключевой инфраструктуры.

По оценкам независимых организаций, из-за израильской блокады около половины жителей сектора на грани голода.

По данным министерства здравоохранения Газа, за последние недели десятки жителей скончались от недоедания. В последние дни еще шесть человек погибли от голода, а общее число погибших по этой причине достигло 133 человек.

По словам израильских военных, десятичасовые тактические паузы в некоторых районах позволят увеличить объем помощи.

Но местное население утверждает, что посылок с гуманитарной помощью, скинутых Израилем и другими странами в воскресенье, а также десятков грузовиков с гуманитарной помощью недостаточно для более двух миллионов человек.

— Мы не видели помощи ни с земли, ни с воздуха, ни откуда-то еще. Мы сидим у дороги, ничего не получаем и ничего до нас не доходит. Мы сидим в палатках, как нищие, ждем килограмм муки, — рассказала местная жительница Марьям Яхья.

Она добавила, что ранее Газа получала помощь от БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Однако в настоящее время организация больше не передает ее.

— Если бы они передали ее БАПОР, они бы привезли ее нам. Когда БАПОР доставлял нам помощь, мы никогда ни в чем не имели недостатка.

Еще один житель Ахмед аль-Сумайри заявил, что помощь доставляется по воздуху. Поэтому люди боятся выходить из палаток, чтобы коробки не упали на детей.

— Многие погибли из-за падения (помощи — ред.) на палатки. На земле нет прекращения огня… Ситуация остается неизменной: осада, нет ни еды, ни питья.

По оценкам ООН, войска Израиля стали причиной гибели около 1000 человек, искавших продовольствие. Большинство из них погибли вблизи милитаризованных пунктов распределения GHF — новой частной гуманитарной группы.

Премьер-министр Израиля Биньямин заявил, что Израиль рассматривает альтернативные варианты для достижения своих целей, а именно возвращение заложников на дом и возложение конца правлению ХАМАС в Газе.

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Многие до сих пор не понимают, почему Израиль воюет с сектором Газа. Мы рассказывали о причинах и исторической почве.

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