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Люди дерутся за еду: голод в секторе Газа — погибли более 130 человек

Ирина Танасийчук, журналист сайта 28 июля 2025, 13:30
Люди дерутся за еду: голод в секторе Газа — погибли более 130 человек
Фото Getty Images

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