Люди б’ються за їжу: голод в секторі Газа — загинули понад 130 людей

Ситуація в секторі Газа погіршується, а місцеве населення наближається до стану гуманітарної катастрофи.

Через голод у Газі, спровокований блокадою Ізраїлю, вже загинули 133 людини, серед яких 87 дітей. Про це повідомляють BBC, Reuters та Euronews з посиланням на заяви міністерства охорони здоров’я Гази та підрахунки незалежних організацій.

Газа на межі смерті: голод стає причиною загибелі місцевих

Згідно з офіційним повідомленням представників контрольованої ХАМАСом Гази, гуманітарна криза в регіоні досягла критичного рівня. Зазначається, що поки відсутнє незалежне підтвердження цих підрахунків.

Раніше Всесвітня продовольча програма ООН вже попереджала про значні ризики для життя мирних мешканців у Газі через обмежений доступ до допомоги та руйнацію ключової інфраструктури.

За оцінками незалежних організацій, через ізраїльську блокаду близько половини жителів сектору на межі голоду.

За даними міністерства охорони здоров’я Гази, за останні тижні десятки жителів померли від недоїдання. Протягом останніх днів ще шестеро осіб загинули від голоду, а загальна кількість загиблих з цієї причини сягнула 133 осіб.

За словами ізраїльських військових, десятигодинні “тактичні паузи” в деяких районах дозволять збільшити обсяг допомоги.

Але місцеве населення стверджує, що посилок з гуманітарною допомогою, скинутих Ізраїлем та іншими країнами в неділю, а також десятків вантажівок з гуманітарною допомогою, недостатньо для понад двох мільйонів осіб.

— Ми не бачили допомоги ні з землі, ні з повітря, ні звідкись ще. Ми сидимо біля дороги, нічого не отримуємо і нічого до нас не доходить. Ми сидимо в наметах, як жебраки, чекаємо кілограм борошна, — розповіла місцева мешканка Мар’ям Яхья.

Вона додала, що раніше Газа отримувала допомогу від БАПОР (Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт). Проте нині організація більше не передає її.

— Якби вони передали її БАПОР, вони привезли б її нам. Коли БАПОР доставляло нам допомогу, ми ніколи ні в чому не мали недоліку.

Ще один житель Ахмед аль-Сумайрі заявив, що допомога доставляється повітрям. Через це люди бояться виходити з наметів, щоб коробки не впали на дітей.

— Багато хто загинув через падіння (допомоги — ред.) на намети. На землі немає припинення вогню… Ситуація залишається незмінною: облога, немає ні їжі, ні пиття.

За оцінками ООН, війська Ізраїлю стали причиною загибелі близько 1000 людей, які шукали продовольство. Більшість з них загинула поблизу мілітаризованих пунктів розподілу GHF — нової приватної гуманітарної групи.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін заявив, що Ізраїль розглядає альтернативні варіанти для досягнення своїх цілей, а саме повернення заручників додому та покладання кінця правлінню ХАМАС у Газі.

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Чимало людей і досі не розуміють, чому Ізраїль воює із сектором Газа. Ми розповідали про причини та історичне підґрунтя.

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