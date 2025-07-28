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Люди б’ються за їжу: голод в секторі Газа — загинули понад 130 людей

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 28 Липня 2025, 13:30
Люди б’ються за їжу: голод в секторі Газа — загинули понад 130 людей
Фото Getty Images

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