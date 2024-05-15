Аварийные отключения света — графики в регионах и ситуация в системе

Из-за последних масштабных обстрелов украинской энергетической инфраструктуры, система имеет дефицит мощностей. С начала полномасштабного вторжения украинские только теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз.

В результате в Украине ввели экстренные (аварийные) отключения света.

В частности, вечером 14 мая 2024 экстренные отключения света были в Киеве и области, Львове, Днепропетровской, Сумской, Волынской, Винницкой и Донецкой областях.

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Укрэнерго сообщило о вынужденном введении контролируемых аварийных отключений для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

— Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается. Причина — значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания.

15 мая для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток — с 00:00 до 24:00, — сообщили там.

Детальнее об отключении света в регионах рассказываем дальше.

Отключение света сегодня, 15.05.2024

По сообщению Укрэнерго, 15 мая с 06:40 до 09:00 Диспетчерский центр применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Также сегодня с 00.00 до 24.00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Обновлено в 09:20. По состоянию на 09:00 экстренные отключения в Киеве, Киевской области, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отменены. Энергетики возвращают свет во все дома.

Если в твоем доме есть свет, пожалуйста, потребляй его разумно, чтобы помочь энергосистеме.

График отключения света в Киеве: где смотреть

Смотреть на график отключения света в Киеве можно на сайте Yasno.

В то же время обрати внимание, что во время экстренных (аварийных) отключений света, графики отключений электроэнергии не действуют.

В КГГА призвали прислушаться к просьбам энергетиков и оптимизировать использование электроприборов.

— Бытовые потребители: не включайте все мощные электроприборы одновременно, перенесите стирку на ночь, выключайте свет в пустых помещениях.

Бизнес и промышленность: уменьшите освещение торговых залов и использование энергоемкого оборудования, просмотрите производственные процессы, максимально привлекайте импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы, — написали там.

Раньше мы рассказывали тебе, какие электроприборы используют меньше энергии: читай в нашем другом материале по ссылке.

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