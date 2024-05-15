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Аварийные отключения света — графики в регионах и ситуация в системе

Виктория Мельник, журналист сайта 15 мая 2024, 08:51
Графики отключений света
Фото: Pixabay

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