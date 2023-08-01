От новинок в использовании терминалов до отмены льгот для ФЛП: что изменится в Украине с 1 августа 2023 года

Ежемесячно украинцев ждут изменения, они могут быть незначительными, но все же иметь влияние на нашу жизнь. В августе украинцев будет ждать конец вступительной кампании, отмена льгот для ФЛП, новые правила для срочников и многое другое.

Мы расскажем, что изменится с 1 августа 2023 года в Украине.

Изменения с 1 августа 2023 года в Украине

Прибавки к пенсии в августе 2023

В июле в Украине провели индексацию выплат для пенсионеров, вышедших на отдых по специальным законам. Пенсию проиндексировали на 19,7%. Но увеличенную сумму они получат только в августе. Доплаты увеличились следующим образом:

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16 989 пенсионеров по закону Украины О государственной службе получат на 1 046,70 грн больше;

659 пенсионеров по закону Украины О статусе народного депутата Украины — на 1 450,98 гривны;

1574 пенсионеров по закону Украины О службе в органах местного самоуправления — на 634,89 гривны;

197 пенсионеров по закону Украины О научной и научно-технической деятельности — на 422,51 гривны.

Кроме этого, некоторые категории граждан ко Дню Независимости 24 августа получат одноразовую надбавку. Ее размер пока неизвестен, он определяется отдельно для каждого лица. Доплату получат:

люди с инвалидностью в результате войны I, II и III группы;

участники боевых действий, Революции Достоинства и русско-украинской войны, а также пострадавшие;

члены семей людей, погибших из-за военных действий.

Отмена выплат для некоторых ВПЛ с 1 августа

Размер социальных выплат для внутриперемещенных лиц остается неизменным: для детей или людей с инвалидностью — 3000 грн, для других переселенцев — 2000 грн. Эту помощь назначают на полгода. Однако с 1 августа 2023 года некоторые могут не получить выплаты ВПЛ:

люди, которые находятся за границей более 30 календарных дней без обоснованных причин;

осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы;

лица, вернувшиеся к своему месту жительства;

люди, которые приобрели земельный участок, дом или квартиру на сумму более 100 тыс. грн;

граждане, купившие транспортное средство по выпуску которого прошло менее 5 лет;

те, у кого депозит более 100 тыс. грн;

лица, купившие иностранную валюту или драгоценные металлы, более чем на 100 тыс. грн.

Отмена льгот для ФЛП с 1 августа 2023 года

1 августа состоится запланированная отмена льгот для ФЛП. Соответствующий законопроект принят в рамках требований Международного валютного фонда. Если Украина их выполнит, то сможет рассчитывать на финансирование МВФ.

С 1 августа в Украине отменяется единый налог для ФЛП 3 группы в размере 2% от суммы дохода. А для ФЛП 1 и 2 группы вернут обязательную оплату ЕСВ, которую с началом полномасштабной войны отменили.

Впрочем, предприниматели 3 группы с отменой единого налога смогут самостоятельно выбрать, по какой ставке платить налоги, и подать соответствующие документы до августа. Иначе они будут автоматически переведены на довоенную ставку. А если предприниматель зарегистрировал ФЛП во время войны и выбрал ставку 2%, его автоматически переведут на ставку 5%.

Но ФЛП, работающие в прифронтовых территориях и зоне боевых действий, смогут платить ЕСВ и единый налог добровольно.

Как класть деньги на счет через терминал с 1 августа

В Нацбанке сообщили, что с начала августа в квитанциях об оплате через терминал должен будет указан номер телефона плательщика. Система пополнения счета через терминалы будет выглядеть так:

лицо должно ввести номер своего мобильного телефона на экране терминала; далее получит на этот номер одноразовый пароль (уведомление или телефонный вызов); затем следует ввести пароль на экране, что подтверждает согласие на выполнение платежной операции; далее получить квитанцию.

Однако это нововведение не действует на ряд опций:

оплаты коммунальных услуг;

оплаты билетов для железнодорожных перевозок;

оплаты проезда в городском и пригородном транспорте;

оплату маршрутных пассажирских перевозок;

пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;

уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

Как подавать показатели газа с 1 августа

С августа жители Днепропетровской, Винницкой и Сумской областей, пользующиеся услугами компании Нафтогаз, смогут предоставить показатели счетчиков газа только тремя способами:

через личный кабинет my.gas.ua;

через чаты GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;

через SMS-сообщение на номер 4647.

Читать по теме Всего несколько простых шагов! Как зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза Рассказываем инструкцию по регистрации личного кабинета клиента Нафтогаза.

Завершение вступительной кампании в августе 2023 года

Летом абитуриенты должны были подавать заявки в высшие учебные заведения. В августе состоится конец вступительной кампании. Не позднее 5 августа университеты должны сформировать и обнародовать рейтинговые списки и рекомендации для поступления для абитуриентов бакалавриата.

Уже к 8 августа 18:00 лица, получившие рекомендации, должны выполнить все требования к вступлению. Следует отметить, что зачисление студентов на бюджет проводится до 10 августа, а на контракт и по льготам — до 30 августа.

Впрочем, есть процесс перевода лиц на вакантные бюджетные места, он проходит не позднее 18 августа.

Виды повесток с 1 августа

Глава прессслужбы Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мария Левко сообщила, что законом предусмотрены четыре вида повесток.

Повестки для уточнения данных. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка за подписью начальника ТЦК обязывает пройти медицинское обследование. Повестка для призыва на срочную военную службу. Эта повестка предусматривает призыв на срочную военную службу. Мобилизационное предписание. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Но призыв на срочную службу не происходит во время военного положения в соответствии со статьей 18-1 Закона о воинской обязанности и военной службе.

Также с 1 августа 2023 года солдаты срочной службы по своему желанию могут перевестись в категорию мобилизованных.

С августа военнослужащие срочной военной службы будут получать дополнительное вознаграждение в 6000 грн ежемесячно в дополнение к основной зарплате. Ранее срочники не получали дополнительных вознаграждений.

Кроме этого, по 2350 гривен будут ежемесячно выплачиваться курсантам высших военных учебных заведений или заведений с военной кафедрой или факультетом.

Ранее мы рассказывали о законопроекте №8169, разрешающем увольнение военных в запас после заключения ВВК. Детальнее об этом читай по ссылке.

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