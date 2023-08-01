От новинок в использовании терминалов до отмены льгот для ФЛП: что изменится в Украине с 1 августа 2023 года

Ежемесячно украинцев ждут изменения, они могут быть незначительными, но все же иметь влияние на нашу жизнь. В августе украинцев будет ждать конец вступительной кампании, отмена льгот для ФЛП, новые правила для срочников и многое другое.
Мы расскажем, что изменится с 1 августа 2023 года в Украине.
В июле в Украине провели индексацию выплат для пенсионеров, вышедших на отдых по специальным законам. Пенсию проиндексировали на 19,7%. Но увеличенную сумму они получат только в августе. Доплаты увеличились следующим образом:
Кроме этого, некоторые категории граждан ко Дню Независимости 24 августа получат одноразовую надбавку. Ее размер пока неизвестен, он определяется отдельно для каждого лица. Доплату получат:
Размер социальных выплат для внутриперемещенных лиц остается неизменным: для детей или людей с инвалидностью — 3000 грн, для других переселенцев — 2000 грн. Эту помощь назначают на полгода. Однако с 1 августа 2023 года некоторые могут не получить выплаты ВПЛ:
1 августа состоится запланированная отмена льгот для ФЛП. Соответствующий законопроект принят в рамках требований Международного валютного фонда. Если Украина их выполнит, то сможет рассчитывать на финансирование МВФ.
С 1 августа в Украине отменяется единый налог для ФЛП 3 группы в размере 2% от суммы дохода. А для ФЛП 1 и 2 группы вернут обязательную оплату ЕСВ, которую с началом полномасштабной войны отменили.
С 1 августа в Украине отменяется единый налог для ФЛП 3 группы в размере 2% от суммы дохода. А для ФЛП 1 и 2 группы вернут обязательную оплату ЕСВ, которую с началом полномасштабной войны отменили.
Впрочем, предприниматели 3 группы с отменой единого налога смогут самостоятельно выбрать, по какой ставке платить налоги, и подать соответствующие документы до августа. Иначе они будут автоматически переведены на довоенную ставку. А если предприниматель зарегистрировал ФЛП во время войны и выбрал ставку 2%, его автоматически переведут на ставку 5%.
Но ФЛП, работающие в прифронтовых территориях и зоне боевых действий, смогут платить ЕСВ и единый налог добровольно.
Но ФЛП, работающие в прифронтовых территориях и зоне боевых действий, смогут платить ЕСВ и единый налог добровольно.
В Нацбанке сообщили, что с начала августа в квитанциях об оплате через терминал должен будет указан номер телефона плательщика. Система пополнения счета через терминалы будет выглядеть так:
Однако это нововведение не действует на ряд опций:
С августа жители Днепропетровской, Винницкой и Сумской областей, пользующиеся услугами компании Нафтогаз, смогут предоставить показатели счетчиков газа только тремя способами:
Летом абитуриенты должны были подавать заявки в высшие учебные заведения. В августе состоится конец вступительной кампании. Не позднее 5 августа университеты должны сформировать и обнародовать рейтинговые списки и рекомендации для поступления для абитуриентов бакалавриата.
Уже к 8 августа 18:00 лица, получившие рекомендации, должны выполнить все требования к вступлению. Следует отметить, что зачисление студентов на бюджет проводится до 10 августа, а на контракт и по льготам — до 30 августа.
Впрочем, есть процесс перевода лиц на вакантные бюджетные места, он проходит не позднее 18 августа.
Глава прессслужбы Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мария Левко сообщила, что законом предусмотрены четыре вида повесток.
Но призыв на срочную службу не происходит во время военного положения в соответствии со статьей 18-1 Закона о воинской обязанности и военной службе.
Но призыв на срочную службу не происходит во время военного положения в соответствии со статьей 18-1 Закона о воинской обязанности и военной службе.
Также с 1 августа 2023 года солдаты срочной службы по своему желанию могут перевестись в категорию мобилизованных.
С августа военнослужащие срочной военной службы будут получать дополнительное вознаграждение в 6000 грн ежемесячно в дополнение к основной зарплате. Ранее срочники не получали дополнительных вознаграждений.
Кроме этого, по 2350 гривен будут ежемесячно выплачиваться курсантам высших военных учебных заведений или заведений с военной кафедрой или факультетом.
Ранее мы рассказывали о законопроекте №8169, разрешающем увольнение военных в запас после заключения ВВК. Детальнее об этом читай по ссылке.
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