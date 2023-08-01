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От новинок в использовании терминалов до отмены льгот для ФЛП: что изменится в Украине с 1 августа 2023 года

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 августа 2023, 07:00
Зміни в Україні з серпня 2023: що чекає на українців
Фото: Pexels

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