Від новинок у використанні терміналів до скасування пільг для ФОПів: що зміниться в Україні з 1 серпня 2023

Щомісяця на українців чекають зміни, вони можуть бути незначними, але все-таки мати вплив на наше життя. У серпні на українців чекатиме кінець вступної кампанії, скасування пільг для ФОПів, нові правила для строковиків та багато іншого.
Ми розповімо, що зміниться з 1 серпня 2023 в Україні.
У липні в Україні провели індексацію виплат для пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами. Пенсію проіндексували на 19,7%. Але збільшену суму вони отримають лише у серпні. Доплати збільшилися наступним чином:
Окрім цього, деякі категорії громадян до Дня Незалежності 24 серпня отримають одноразову надбавку. Її розмір поки що невідомий, він визначається окремо для кожної особи. Доплату отримають:
Розмір соціальних виплат для внутрішньопереміщених осіб залишається незмінним: для дітей або людей з інвалідністю — 3000 грн, для інших переселенців — 2000 грн. Цю допомогу назначають на півроку. Однак, з 1 серпня 2023 року дехто може не отримати виплати ВПО:
1 серпня відбудеться заплановане скасування пільг для ФОПів. Відповідний законопроект ухвалений у рамках вимог Міжнародного валютного фонду. Якщо Україна їх виконає, то зможе розраховувати на фінансування від МВФ.
З 1 серпня в Україні скасовується єдиний податок для ФОП 3 групи у розмірі 2% від суми доходу. А для ФОП 1 і 2 групи повернуть обов’язкову сплату ЄСВ, яку з початком повномасштабної війни скасували.
З 1 серпня в Україні скасовується єдиний податок для ФОП 3 групи у розмірі 2% від суми доходу. А для ФОП 1 і 2 групи повернуть обов’язкову сплату ЄСВ, яку з початком повномасштабної війни скасували.
Утім, підприємці 3 групи зі скасуванням єдиного податку зможуть самостійно вибрати, за якою ставкою платити податки, і подати відповідні документи до серпня. Інакше вони автоматично будуть переведені на довоєнну ставку. А якщо підприємець зареєстрував ФОП під час війни та обрав ставку 2%, його автоматично переведуть на ставку 5%.
Однак, для ФОП, які працюють у прифронтових територіях та зоні бойових дій, будуть послаблення. Вони матимуть змогу платити ЄСВ і єдиний податок добровільно.
Однак, для ФОП, які працюють у прифронтових територіях та зоні бойових дій, будуть послаблення. Вони матимуть змогу платити ЄСВ і єдиний податок добровільно.
У Нацбанку повідомили, що з початку серпня у квитанціях про оплату через термінал має бути вказаний номер телефону платника. Система поповнення рахунку через термінали виглядатиме так:
Проте це нововведення не діє на низку опцій:
З серпня жителі Дніпропетровської, Вінницької та Сумської областей, які користуються послугами компанії Нафтогаз, зможуть подати показники лічильників газу лише у три способи:
Влітку абітурієнти мали подавати заявки до вищих навчальних закладів. У серпні відбудеться кінець вступної кампанії. Не пізніше 5 серпня університети мають сформувати та оприлюднити рейтингові списки та рекомендації на вступ для абітурієнтів бакалаврату.
Вже до 8 серпня 18:00 години особи, які отримали рекомендації, мають виконати усі вимоги до вступу. Варто зазначити, що зарахування студентів на бюджет проводиться до 10 серпня, а на контракт та за пільгами — до 30 серпня.
Утім, є процес переведення осіб на вакантні бюджетні місця, він відбувається не пізніше 18 серпня.
Голова пресслужби Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Марія Левко повідомила, що законом передбачено чотири види повісток.
Але призов на строкову службу не відбувається під час воєнного стану відповідно до статті 18-1 Закону про військовий обов’язок і військову службу.
Але призов на строкову службу не відбувається під час воєнного стану відповідно до статті 18-1 Закону про військовий обов’язок і військову службу.
Також з 1 серпня 2023 року солдати строкової служби за своїм бажанням можуть перевестися в категорію мобілізованих.
З серпня військовослужбовці строкової військової служби отримуватимуть додаткову винагороду в 6000 грн щомісяця на додачу до основної зарплати. Раніше строковики не отримували додаткових винагород.
Крім цього, по 2350 гривень щомісяця виплачуватимуть курсантам вищих військових навчальних закладів або закладів з військовою кафедрою або факультетом.
Раніше ми розповідали про законопроект №8169, який дозволяє звільнення військових у запас після висновку ВЛК. Детальніше про це читай за посиланням.
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