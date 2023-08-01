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Від новинок у використанні терміналів до скасування пільг для ФОПів: що зміниться в Україні з 1 серпня 2023

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Серпня 2023, 07:00
Зміни в Україні з серпня 2023: що чекає на українців
Фото: Pexels

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