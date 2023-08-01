Від новинок у використанні терміналів до скасування пільг для ФОПів: що зміниться в Україні з 1 серпня 2023

Щомісяця на українців чекають зміни, вони можуть бути незначними, але все-таки мати вплив на наше життя. У серпні на українців чекатиме кінець вступної кампанії, скасування пільг для ФОПів, нові правила для строковиків та багато іншого.

Ми розповімо, що зміниться з 1 серпня 2023 в Україні.

Зміни з 1 серпня 2023 в Україні

Надбавки до пенсії у серпні 2023

У липні в Україні провели індексацію виплат для пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами. Пенсію проіндексували на 19,7%. Але збільшену суму вони отримають лише у серпні. Доплати збільшилися наступним чином:

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16 989 пенсіонерів за законом України Про державну службу отримають на 1 046,70 гривні більше;

659 пенсіонерів за законом України Про статус народного депутата України — на 1 450,98 гривні;

1 574 пенсіонерів за законом України Про службу в органах місцевого самоврядування — на 634,89 гривні;

197 пенсіонерів за законом України Про наукову і науково-технічну діяльність — на 422,51 гривні.

Окрім цього, деякі категорії громадян до Дня Незалежності 24 серпня отримають одноразову надбавку. Її розмір поки що невідомий, він визначається окремо для кожної особи. Доплату отримають:

люди з інвалідністю внаслідок війни I, II й III групи;

учасники бойових дій, Революції Гідності та російсько-української війни, а також постраждалі;

члени сімей людей, які загинули через військові дії.

Скасування виплат для деяких ВПО з 1 серпня

Розмір соціальних виплат для внутрішньопереміщених осіб залишається незмінним: для дітей або людей з інвалідністю — 3000 грн, для інших переселенців — 2000 грн. Цю допомогу назначають на півроку. Однак, з 1 серпня 2023 року дехто може не отримати виплати ВПО:

люди, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих причин;

засуджені, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі;

особи, що повернулися до свого місця проживання;

люди, які придбали земельну ділянку, будинок або квартиру на суму більш ніж 100 тис. грн;

громадяни, що купили транспортний засіб з випуску якого минуло менше ніж 5 років;

ті, хто має депозит більш як 100 тис. грн;

особи, які купили іноземну валюту або дорогоцінні метали більше ніж на 100 тис. грн.

Скасування пільг для ФОПів з 1 серпня 2023

1 серпня відбудеться заплановане скасування пільг для ФОПів. Відповідний законопроект ухвалений у рамках вимог Міжнародного валютного фонду. Якщо Україна їх виконає, то зможе розраховувати на фінансування від МВФ.

З 1 серпня в Україні скасовується єдиний податок для ФОП 3 групи у розмірі 2% від суми доходу. А для ФОП 1 і 2 групи повернуть обов’язкову сплату ЄСВ, яку з початком повномасштабної війни скасували.

Утім, підприємці 3 групи зі скасуванням єдиного податку зможуть самостійно вибрати, за якою ставкою платити податки, і подати відповідні документи до серпня. Інакше вони автоматично будуть переведені на довоєнну ставку. А якщо підприємець зареєстрував ФОП під час війни та обрав ставку 2%, його автоматично переведуть на ставку 5%.

Однак, для ФОП, які працюють у прифронтових територіях та зоні бойових дій, будуть послаблення. Вони матимуть змогу платити ЄСВ і єдиний податок добровільно.

Як класти гроші на рахунок через термінал з 1 серпня

У Нацбанку повідомили, що з початку серпня у квитанціях про оплату через термінал має бути вказаний номер телефону платника. Система поповнення рахунку через термінали виглядатиме так:

особа має ввести номер свого мобільного телефону на екрані термінала; далі отримає на цей номер одноразовий пароль (повідомлення або телефонний дзвінка); потім треба ввести пароль на екрані, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції; далі отримати квитанцію.

Проте це нововведення не діє на низку опцій:

сплати комунальних послуг;

оплати квитків для залізничних перевезень;

оплати проїзду в міському і приміському транспорті;

оплату маршрутних пасажирських перевезень;

поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;

сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Як подавати показники газу з 1 серпня

З серпня жителі Дніпропетровської, Вінницької та Сумської областей, які користуються послугами компанії Нафтогаз, зможуть подати показники лічильників газу лише у три способи:

через особистий кабінет my.gas.ua;

через чати GASUA у Viber, Telegram.Також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

через SMS-повідомлення на номер 4647.

Читати на тему Усього кілька простих кроків! Як зареєструватися в особистому кабінеті Нафтогазу Розказуємо інструкцію з реєстрації особистого кабінету клієнта Нафтогазу.

Завершення вступної кампанії у серпні 2023

Влітку абітурієнти мали подавати заявки до вищих навчальних закладів. У серпні відбудеться кінець вступної кампанії. Не пізніше 5 серпня університети мають сформувати та оприлюднити рейтингові списки та рекомендації на вступ для абітурієнтів бакалаврату.

Вже до 8 серпня 18:00 години особи, які отримали рекомендації, мають виконати усі вимоги до вступу. Варто зазначити, що зарахування студентів на бюджет проводиться до 10 серпня, а на контракт та за пільгами — до 30 серпня.

Утім, є процес переведення осіб на вакантні бюджетні місця, він відбувається не пізніше 18 серпня.

Види повісток з 1 серпня

Голова пресслужби Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Марія Левко повідомила, що законом передбачено чотири види повісток.

Повістка для уточнення даних. Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка за підписом начальника ТЦК зобов’язує пройти медичне обстеження. Повістка для призову на строкову військову службу. Ця повістка передбачає призов на строкову військову службу. Мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов’язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Але призов на строкову службу не відбувається під час воєнного стану відповідно до статті 18-1 Закону про військовий обов’язок і військову службу.

Також з 1 серпня 2023 року солдати строкової служби за своїм бажанням можуть перевестися в категорію мобілізованих.

З серпня військовослужбовці строкової військової служби отримуватимуть додаткову винагороду в 6000 грн щомісяця на додачу до основної зарплати. Раніше строковики не отримували додаткових винагород.

Крім цього, по 2350 гривень щомісяця виплачуватимуть курсантам вищих військових навчальних закладів або закладів з військовою кафедрою або факультетом.

Раніше ми розповідали про законопроект №8169, який дозволяє звільнення військових у запас після висновку ВЛК. Детальніше про це читай за посиланням.

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