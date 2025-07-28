Вступна кампанія 2025: до якого числа можна подавати документи для вступу

Фото Unsplash В Україні триває вступна кампанія. Випускники шкіл ретельно вибирають, в які університети подати документи, щоб здобути омріяну освіту. У нашому матеріалі розповідаємо, до якого числа можна подавати документи для вступу в Україні 2025. До якого числа можна подавати документи для вступу З 1 липня абітурієнти мали можливість зареєструвати особисті електронні кабінети. Вони є обов’язковими для вступу у ЗВО. Вступники можуть подавати документи до університетів до з 19 до 1 серпня. Подача закінчується 1 серпня о 18:00. Конкурси та вступ на творчі спеціальності: коли подають документи Вступ і конкурси на творчі спеціальності на бюджетну тривав 3-10 липня 18:00.Ті, хто вступають на контрактну форму творчих спеціальностей, мали можливість пройти вступні конкурси 3-25 липня 18:00. Читати на тему Рейтинговий список вступників: як можна дізнатися свої шанси щодо навчання у ВНЗ Дізнайся, як визначити своє місце в рейтингу вступників. Коли будуть результати вступу 2025 Формування рейтингових списків і поява рекомендацій до зарахування на бюджет відбудеться до 6 серпня. Особи, які отримали рекомендації, мають подати документи на бюджет до 18:00 9 серпня. Зарахування вступників на контракт і на основі цільових пільгових державних кредитів відбудеться до 30 серпня 2025 року. Вступ на магістра: коли подавати документи Подання заяв для вступу в магістратуру розпочинається 8 серпня та закінчується о 18:00 25 серпня. екомендація на зарахування на бюджетну форму надійде не пізніше 28 серпня. Оригінали документів потрібно подати до 18:00 30 серпня. Раніше ми розповідали, що означає Зареєстровано у закладі освіти в заяві на вступ. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Вступна кампанія, Навчання, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter