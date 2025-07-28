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Вступна кампанія 2025: до якого числа можна подавати документи для вступу

Анна Голішевська, редакторка сайту 28 Липня 2025, 14:45
До якого числа можна подавати документи для вступу
Фото Unsplash

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