Вступна кампанія 2025: до якого числа можна подавати документи для вступу

В Україні триває вступна кампанія. Випускники шкіл ретельно вибирають, в які університети подати документи, щоб здобути омріяну освіту. У нашому матеріалі розповідаємо, до якого числа можна подавати документи для вступу в Україні 2025.

До якого числа можна подавати документи для вступу

З 1 липня абітурієнти мали можливість зареєструвати особисті електронні кабінети. Вони є обов’язковими для вступу у ЗВО.

Вступники можуть подавати документи до університетів до з 19 до 1 серпня. Подача закінчується 1 серпня о 18:00.

Конкурси та вступ на творчі спеціальності: коли подають документи

Вступ і конкурси на творчі спеціальності на бюджетну тривав 3-10 липня 18:00.

Ті, хто вступають на контрактну форму творчих спеціальностей, мали можливість пройти вступні конкурси 3-25 липня 18:00.

Коли будуть результати вступу 2025

Формування рейтингових списків і поява рекомендацій до зарахування на бюджет відбудеться до 6 серпня. Особи, які отримали рекомендації, мають подати документи на бюджет до 18:00 9 серпня.

Зарахування вступників на контракт і на основі цільових пільгових державних кредитів відбудеться до 30 серпня 2025 року.

Вступ на магістра: коли подавати документи

Подання заяв для вступу в магістратуру розпочинається 8 серпня та закінчується о 18:00 25 серпня.

екомендація на зарахування на бюджетну форму надійде не пізніше 28 серпня. Оригінали документів потрібно подати до 18:00 30 серпня.

Раніше ми розповідали, що означає Зареєстровано у закладі освіти в заяві на вступ.

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