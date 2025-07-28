Вступительная кампания 2025: до какого числа можно подавать документы для поступления

Фото Unsplash В Украине продолжается вступительная кампания. Выпускники школ тщательно выбирают, в какие университеты подать документы, чтобы получить образование, о котором они мечтают. В нашем материале рассказываем, до какого числа можно подавать документы для поступления в Украине 2025. До какого числа можно подавать документы для поступления С 1 июля у абитуриентов была возможность зарегистрировать личные электронные кабинеты. Они обязательны для вступления в ЗВО. Поступающие могут подавать документы в университеты с 19 по 1 августа. Подача истекает 1 августа в 18:00. Конкурсы и поступление на творческие специальности: когда подают документы Поступление и конкурсы на творческие специальности на бюджетную форму продолжались с 3 по 10 июля 18:00.Поступающие на контрактную форму творческих специальностей имели возможность пройти вступительные конкурсы с 3 по 25 июля 18:00. Читать по теме Рейтинговый список поступающих: как можно узнать свои шансы на обучение в вузе Узнай, как определить свое место в рейтинге поступающих. Когда будут результаты поступления 2025 Формирование рейтинговых списков и появление рекомендаций к зачислению в бюджет состоится до 6 августа. Особы, получившие рекомендации, должны подать документы на бюджет до 18:00 9 августа. Зачисление абитуриентов на контракт и на основе целевых льготных государственных кредитов состоится до 30 августа 2025 года. Введение на магистра: когда подавать документы Подача заявлений для поступления в магистратуру начинается 8 августа и заканчивается в 18.00 25 августа. Рекомендация на зачисление на бюджетную форму поступит не позднее 28 августа. Оригиналы документов следует подать до 18:00 30 августа. Ранее мы рассказывали, что означает Зарегистрировано в учебном заведении в заявлении на поступление. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Вступительная кампания, Навчання, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter