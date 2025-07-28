Вступительная кампания 2025: до какого числа можно подавать документы для поступления

В Украине продолжается вступительная кампания. Выпускники школ тщательно выбирают, в какие университеты подать документы, чтобы получить образование, о котором они мечтают. В нашем материале рассказываем, до какого числа можно подавать документы для поступления в Украине 2025.

До какого числа можно подавать документы для поступления

С 1 июля у абитуриентов была возможность зарегистрировать личные электронные кабинеты. Они обязательны для вступления в ЗВО.

Поступающие могут подавать документы в университеты с 19 по 1 августа. Подача истекает 1 августа в 18:00.

Конкурсы и поступление на творческие специальности: когда подают документы

Поступление и конкурсы на творческие специальности на бюджетную форму продолжались с 3 по 10 июля 18:00.

Поступающие на контрактную форму творческих специальностей имели возможность пройти вступительные конкурсы с 3 по 25 июля 18:00.

Когда будут результаты поступления 2025

Формирование рейтинговых списков и появление рекомендаций к зачислению в бюджет состоится до 6 августа. Особы, получившие рекомендации, должны подать документы на бюджет до 18:00 9 августа.

Зачисление абитуриентов на контракт и на основе целевых льготных государственных кредитов состоится до 30 августа 2025 года.

Введение на магистра: когда подавать документы

Подача заявлений для поступления в магистратуру начинается 8 августа и заканчивается в 18.00 25 августа.

Рекомендация на зачисление на бюджетную форму поступит не позднее 28 августа. Оригиналы документов следует подать до 18:00 30 августа.

Ранее мы рассказывали, что означает Зарегистрировано в учебном заведении в заявлении на поступление.

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