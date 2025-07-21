Что означает “Зарегистрировано в учебном заведении” и стоит ли сразу идти в вуз

Фото Unsplash Абитуриенты, поступающие в заведения высшего образования в 2025 году, уже начали подавать заявки в университеты. Там на заявки могут быть довольно разные ответы. Одной из таких, которая вызывает недоумение и непонимание, является: “Зарегистрировано в учебном заведении”. Значит ли это гарантированное поступление и необходимость подвоза документов? Расскажем, что означает это предложение на самом деле. Статус заявления абитуриента: что означает каждый вариант ответа от учебного заведения Что означает “Зарегистрировано в учебном заведении”? Это вопрос, который сейчас волнует тысячи студентов! Объясняем все пошагово. До 31 июля 2025 года длится период подачи заявок в университеты. Абитуриенты могут отслеживать, как реагируют учебные заведения на их желание учиться именно у них. Отслеживание статусов своих заявок позволит вовремя подать бумажные документы в университет.В персональных кабинетах поступающих все изменения отображаются в реальном времени, что очень удобно. Также статусы заявлений поступающих публикуют на сайте Вступ.ОСВІТА.UA. Чтобы проверить свои заявки в университеты, авторизируйся в личном кабинете поступающего и проверь обновления статусов. Вариантов, что может ответить вуз, немало! По меньшей мере 17, и о каждом из них мы расскажем дальше. Самый распространенный — “Зарегистрировано в учебном заведении” — означает, что твоя заявка в университет прошла начальный этап проверки. Теперь заведение будет принимать решение, допускать ли тебя к конкурсному отбору. Другие статусы заявлений поступающего Статус “Зарегистрировано в ЕГЕБО” означает, что заявление подано и зарегистрировано, оно на рассмотрении университета. Статус “Требует уточнения поступающим/Задержан” означает, что будущий студент должен доработать или исправить данные. Чаще всего заведение уточняет, что не так. Если уточнений нет, следует позвонить в приемную комиссию вуза. “Отказно учебным заведением” — означает, что приемная комиссия не допустила тебя к конкурсу или другим вступительным испытаниям. Отказ можно получить за ошибки в документах, несоответствие требованиям поступления или по другим причинам. Заведение должно объяснить причину. Читать по теме Проверь, есть ли все необходимое! Какие документы нужны для поступления в университет в Украине Рассказываем о списке документов для поступления в ВУЗ. Также в электронных кабинетах поступающие могут увидеть следующие варианты: Отменены поступающим / Отменены поступающим (без права подачи нового заявления с такой же приоритетностью) — это случаи, когда абитуриент сам отменяет заявки. Может случиться также Отмена учебным заведением — в таком случае университет аннулирует заявку из-за технических ошибок в ЕГЭБО. Из положительных сигналов можно получить статус заявки Допущено к конкурсу. В некоторых случаях есть уточнения: бюджет или контракт. Финальные этапы — Рекомендуется к зачислению. Может быть с уточнением о государственном/региональном заказе, на бюджетную или контрактную форму обучения. Далее нужно донести документы в учебное заведение и заключить договор. Есть и Исключено из списка рекомендованных к зачислению. В таких случаях поступающие потеряли право на зачисление на бюджет/региональный заказ из-за невыполнения условий или неправильных сроков подачи документов. Статус Деактивировано может появиться у тех, кто уже зачислился на бюджет или контракт по другой заявке. А статус Включен в приказ означает финальный этап – поступающего зарегистрировали как студента вуза. Раньше мы рассказывали, кому дадут самые большие гранты на образование. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Вступительная кампания, Обучение, Образование Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter