Для тебя Образование

Что означает “Зарегистрировано в учебном заведении” и стоит ли сразу идти в вуз

Анастасия Грубрина, журналист сайта 21 июля 2025, 16:15
Зарегистрировано в учебном заведении
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь