Для тебя Образование

Гранты на обучение 2025: какие специальности получат самую большую скидку на образование

Анастасия Грубрина, журналист сайта 17 июля 2025, 17:00
Гранты на обучение 2025
Фото Unsplash

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