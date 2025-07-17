Гранты на обучение 2025: какие специальности получат самую большую скидку на образование

Перед началом вступительной кампании в Украине утвердили гранты и коэффициенты для самых востребованных специальностей. Для некоторых категорий поступающих ввели новые региональные коэффициенты. Такое решение принял Кабмин. В МОН рассказали больше, кто будет иметь гранты на образование и наибольшие коэффициенты поступления.

Гранты на обучение в 2025 году: какие специальности получат больше всего

Гранты от государства на образование в 2025 году составят 17 тысяч гривен. Это грант первого уровня, который могут получить абитуриенты, которые сдали два предмета НМТ на 150+ баллов.

Получить грант смогут и те, кто сдал два предмета по меньшей мере на 140 баллов, однако это касается тех поступающих, которые входят в перечень особой поддержки.

Это специальности в области образования, естественных наук, математики и статистики, инженерии, производства и строительства, сельского, рыбного и лесного хозяйства, ветеринарии, транспорта и услуг, сектора безопасности и обороны.

Грант размером 25 тысяч гривен (второго уровня) получат поступающие, которые сдали два НМТ по меньшей мере на 170 баллов. Важно знать, что грантовые деньги можно будет использовать только на частичную оплату обучения в учебных заведениях.

Гранты будут предоставлять только абитуриентам, которым не предлагали бюджетные места.

Только гранты второго уровня смогут получить поступающие на филологию (кроме специализаций по украинскому языку и литературе, крымскотатарскому языку и литературе, фольклористике). Кроме этого, только грант второго уровня получат в этом году следующие специальности:

Стоматология;

Бизнес, администрирование и право;

Экономика и международные экономические дела;

международные отношения;

Журналистика;

Гостиничное дело и кейтеринг;

Туризм и рекреация.

Коэффициенты для вступления 2025 года

В этом году также поменялись и коэффициенты для поступления. В частности, ввели дополнительный коэффициент 1,5 для определения размера гранта. Он будет относиться к тем детям, которые закончили обучение в школах Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевских областях, и поступают в своих регионах дальше.

Коэффициент не применяется к поступающим из этих регионов, которые поступают в высшие образования в других областях, или для тех, кто из других областей вступает в прифронтовые вузы, — пишут в МОН.

Так хотят поддержать регионы, находящиеся под постоянными российскими атаками.

Региональные коэффициенты применяются в соответствии с фактическим адресом высшего образования.

Отраслевые коэффициенты для специальностей с особой поддержкой остаются в силе. Они применяются к заявлениям с первым и вторым приоритетом и повышают конкурсный балл поступающих.

Коэффициент 1,5 могут получить поступающие в следующих специальностях: Образование, Естественные науки, математика и статистика, Инженерия, производство и строительство, Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина, Терапия и реабилитация.

Коэффициент 1,3 будут иметь следующие специальности: Декоративное искусство и ремесла, Изобразительное искусство и реставрация, Музыкальное искусство, Перформативные искусства, Ветеринарная медицина, Информационные технологии, Здравоохранение и социальное обеспечение: Медицина, Педиатрия, Медицинская психология, Медицинская психология Фармация.

Если специальность не входит ни в один из перечней, то коэффициент будет составлять 1.

Раньше мы рассказывали, что нужно, чтобы получить грант.

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