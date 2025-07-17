Гранти на навчання 2025: які спеціальності отримають найбільшу знижку на освіту

Перед початком вступної кампанії в Україні затвердили гранти та коефіцієнти для найзатребуваніших спеціальностей. Для деяких категорій вступників запровадили нові регіональні коефіцієнти. Таке рішення ухвалив Кабмін. У МОН розповіли більше, хто матиме гранти на освіту та найбільші коефіцієнти вступу.

Гранти на навчання у 2025 році: які спеціальності отримають найбільше

Гранти від держави на освіту у 2025 році складуть 17 тисяч гривень. Це грант першого рівня, який можуть отримати абітурієнти, що склали два предмети НМТ на 150+ балів.

Отримати грант зможуть і ті, хто склали два предмети щонайменше на 140 балів, однак це стосується тих вступників, що входять до переліку особливої підтримки.

Це спеціальності галузі освіти, природничих наук, математики та статистики, інженерії, виробництва та будівництва, сільського, рибного та лісового господарства, ветеринарії, транспорту і послуг, сектору безпеки та оборони.

Грант розміром 25 тисяч гривень (другого рівня) отримають вступники, які склали два НМТ щонайменше на 170 балів. Важливо знати, що грантові кошти можна буде використати тільки на часткову оплату навчання у закладах освіти.

Гранти надаватимуть лише тим абітурієнтам, яким не пропонували бюджетні місця.

Тільки гранти другого рівня зможуть отримати вступники на філологію (крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики). Крім цього, лише грант другого рівня отримають цьогоріч такі спеціальності:

Стоматологія;

Бізнес, адміністрування та право;

Економіка та міжнародні економічні відносини;

Міжнародні відносини;

Журналістика;

Готельно-ресторанна справа та кейтеринг;

Туризм та рекреація.

Коефіцієнти для вступу 2025

У цьому році також змінилися і коефіцієнти для вступу. Зокрема запровадили додатковий коефіцієнт 1,5 для визначення розміру гранту. Він стосуватиметься тих дітей, які закінчили навчання у школах Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївських областях, і вступають у своїх регіонах далі.

Коефіцієнт не застосовується до вступників із цих регіонів, які вступають до закладів вищої освіти в інших областях, або для тих, хто з інших областей вступає у прифронтові ЗВО, — пишуть у МОН.

Так хочуть підтримати регіони, які перебувають під постійними російськими атаками.

Регіональні коефіцієнти застосовуються відповідно до фактичної адреси закладу вищої освіти.

Галузеві коефіцієнти для спеціальностей з особливою підтримкою лишаються чинними. Вони застосовуються до заяв із першим та другим пріоритетом і підвищують конкурсний бал вступників.

Коефіцієнт 1,5 можуть отримати вступники таких спеціальностей: Освіта, Природничі науки, математика та статистика, Інженерія, виробництво та будівництво, Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина, Терапія та реабілітація.

Коефіцієнт 1,3 матимуть такі спеціальності: Декоративне мистецтво та ремесла, Образотворче мистецтво та реставрація, Музичне мистецтво, Перформативні мистецтва, Ветеринарна медицина, Інформаційні технології, Охорона здоров’я та соціальне забезпечення: Медицина, Педіатрія, Медична психологія, Медсестринство, Технології медичної діагностики та лікування, Фармація.

Якщо спеціальність не входить до жодного з переліків, він становитиме 1.

Раніше ми розповідали, що треба, щоб отримати грант.

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