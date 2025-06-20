Гранти на навчання 2025: що треба, щоб отримати фінансування

Студенти, які не пройшли на бюджетну форму навчання, можуть отримати відшкодування коштів за контракт, а саме — грант на навчання. Державна програма надає змогу студентам оплатити частину контракту. Читай у матеріалі про гранти на навчання 2025 та хто їх може отримати.

Гранти на навчання 2025: що відомо

В Україні 196 вищих навчальних закладів різних форм власності та підпорядкування приєдналися до ініціативи Міністерства освіти й науки України, підписавши відповідні угоди про участь у реалізації проекту грантів на навчання.

Метою цієї програми є надання фінансової підтримки студентам, які вступають на контракт (денна або дуальна форми). Вони можуть отримати часткову оплату контракту на бакалавраті, повідомляє osvita.ua.

Кошти перераховуватимуться безпосередньо на рахунок вищого навчального закладу, тому використовуватимуться виключно для покриття вартості освіти.

Розмір фінансової допомоги змінюватиметься залежно від індексу інфляції. Так, у 2024 році грант І рівня становив 15 тис. грн, II рівня — 25 тис. грн. У 2025 році очікується підвищення до 16,8 тис. і 28 тис. грн відповідно.

Як отримати грант на навчання 2025

Щоб претендувати на грант І рівня, вступник має набрати щонайменше 150 балів за результатами НМТ із двох предметів. Для спеціальностей із пріоритетною державною підтримкою цей поріг знижено до 140 балів. Грант II рівня можуть отримати абітурієнти, які склали два предмети НМТ на 170 балів і більше.

Але є деякі спеціальності, для яких діє лише програма II рівня.

Додатково враховується коефіцієнт залежно від значущості обраної спеціальності для потреб країни та її післявоєнного відновлення.

Щоб отримати таку можливість, не треба писати якихось заяв. Повідомлення про можливість отримання такого фінансування студенти першого курсу отримають у застосунку Дія у визначені МОН терміни. Щоб активувати участь, потрібно лише підтвердити повідомлення.

Деякі студенти на бюджеті можуть отримувати стипендію. Раніше ми розповідали, яка стипендія в університеті 2025.

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