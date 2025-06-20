Для тебе Освіта

Гранти на навчання 2025: що треба, щоб отримати фінансування

Богдана Макалюк, журналістка сайту 20 Червня 2025, 16:15
Гранти на навчання 2025
Фото Unsplash

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