Що означає “Зареєстровано у закладі освіти” та чи варто одразу йти до вишу

Абітурієнти, які вступають у заклади вищої освіти у 2025 році, вже почали подавати заявки до університетів. Там на заявки можуть бути доволі різні відповіді. Однією з таких, яка викликає подив і нерозуміння є: “Зареєстровано у закладі освіти”. Чи означає це гарантований вступ і потребу підвозити документи? Розповімо, що означає це речення насправді.

Статус заяви абітурієнта: що означає кожен варіант відповіді від закладу освіти

Що означає “Зареєстровано у закладі освіти”? Це питання, яке зараз хвилює тисячі студентів! Пояснюємо все покроково.

До 31 липня 2025 триває період подачі заявок до університетів. Абітурієнти можуть відстежувати, як реагують заклади освіти на їхнє бажання навчатися саме в них. Відстеження статусів своїх заявок дасть можливість вчасно подати паперові документи в університет.

У персональних кабінетах вступників усі зміни відображаються в реальному часі, що дуже зручно. Також статуси заяв вступників публікують на сайті Вступ.ОСВІТА.UA. Щоб перевірити свої заявки в університети, авторизуйся в особистому кабінеті вступника та перевір оновлення статусів.

Варіантів, що може відповісти університет, чимало! Щонайменше 17, і про кожен з них ми розповімо далі. Найпоширеніший — “Зареєстровано у закладі освіти” — означає, що твоя заявка до університету пройшла початковий етап перевірки. Тепер заклад прийматиме рішення, чи допускати тебе до конкурсного відбору.

Інші статуси заяв вступника

Статус “Зареєстровано в ЄДЕБО” означає, що заяву подано і зареєстровано, вона на розгляді університету.

Статус “Потребує уточнення вступником/Затримано” означає, що майбутній студент має допрацювати чи виправити дані. Найчастіше заклад уточнює, що не так. Якщо уточнень немає, варто зателефонувати у приймальну комісію ЗВО.

“Відмовлено закладом освіти” — означає, що приймальна комісія не допустила тебе до конкурсу чи інших вступних випробувань. Відмову можна отримати за помилки в документах, невідповідність вимогам вступу чи за інших причин. Заклад має пояснити причину.

Також в електронних кабінетах вступники можуть побачити такі варіанти: Скасовано вступником / Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю) — це випадки, коли абітурієнт сам скасовує заявки.

Може трапитися також Скасування закладом освіти — у такому випадку університет анулює заявку через технічні помилки в ЄДЕБО.

З позитивних сигналів можна отримати статус заявки Допущено до конкурсу. В деяких випадках є уточнення: на бюджет чи контракт.

Фінальні етапи — Рекомендовано до зарахування. Може бути з уточненням про державне/регіональне замовлення, на бюджетну чи контрактну форму навчання. Далі потрібно донести документи в заклад освіти та укласти договір.

Є і Виключення зі списку рекомендованих до зарахування. У таких випадках вступники втратили право на зарахування на бюджет/регіональне замовлення через невиконання умов чи неправильні строки подання документів.

Статус Деактивовано може зявитися у тих, хто вже зарахувався на бюджет чи контракт за іншою заявкою. А статус Включено до наказу означає фінальний етап — вступника зареєстрували як студента ЗВО.

Раніше ми розповідали, кому дадуть найбільші гранти на освіту.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!