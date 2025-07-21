Для тебе Освіта

Що означає “Зареєстровано у закладі освіти” та чи варто одразу йти до вишу

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 21 Липня 2025, 16:15
Зареєстровано у закладі освіти
Фото Unsplash

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