Неприятно пахнет в каждом районе! В Запорожье нездоровое качество воздуха — причина

Россияне уничтожают наш народ и страну, подвергая пыткам огнем, водой, оставляя нас без воздуха и суши, рек, домов.

Меньше месяца прошло со времени, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Экологи отмечают, что говорить о всех последствиях техногенной катастрофы ещё рано, однако украинцы уже ощутили на себе истинную цель “русского мира”.

Сегодня утром жители Запорожья начали сообщать в местных Telegram-каналах о сильном неприятном запахе в городе. Откуда он и какое качество воздуха в Запорожье сейчас — читай в материале.

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Воздух в Запорожье

Утром 23 июня 2023 года жители Запорожья почувствовали резкий и неприятный запах на улице.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, резкий запах, появившийся в областном центре, — это следствие обезвоживания водной артерии. Поскольку вода отошла от берегов, десятки метров дна оказались под прямыми лучами солнца.

Неприятный запах стал следствием подрыва Каховской ГЭС, уничтожения водохранилища и обмеления Днепра в областях.

В жаркую погоду ил начал испаряться, а неприятный запах распространялся в безветренную погоду.

— Вопрос на контроле — уже усилен мониторинг показателей состава воды, проводятся дополнительные заборы. Принимаются все необходимые меры, — написал Малашко.

К сожалению, до урегулирования ситуации придется потерпеть последствия атаки российских военных ещё несколько суток, добавил он.

Читать по теме Большая вода отошла. Как люди возвращаются в родной Херсон после подрыва оккупантами Каховской ГЭС Смотри сюжет о возвращении жителей Херсона домой.

Качество воздуха в Запорожье

Сейчас качество воздуха в Запорожье нездоровое, жителей призывают не гулять на улице и не открывать окна.

С какими ещё последствиями подрыва Каховской ГЭС мы можем столкнуться в ближайшее время, читай в нашем другом материале.

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