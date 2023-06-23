Тхне у кожному районі! У Запоріжжі нездорова якість повітря — причина

Росіяни знищують наш народ та країну, піддаючи тортурам вогню, воді, залишаючи нас без повітря та суходолу, річок, домівок.

Менше ніж місяць минув з часу, як окупанти підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині. Екологи зазначають, що говорити про всі наслідки техногенної катастрофи ще рано, однак українці вже відчули на собі справжню мету “русского міра”.

Сьогодні вранці жителі Запоріжжя почали повідомляти у місцевих Telegram-каналах про сильний неприємний запах у місті. Звідки він пішов та яка якість повітря у Запоріжжі зараз — читай у матеріалі.

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Повітря у Запоріжжі

Ранком 23 червня 2023 року жителі Запоріжжя відчули різкий та неприємний запах на вулиці.

За повідомленням голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, різкий запах, який з’явився в обласному центрі — це наслідок зневоднення водної артерії. Оскільки вода відійшла від берегів, десятки оголених метрів дна опинилися під прямими променями сонця.

Неприємний запах став наслідком підриву Каховської ГЕС, знищення водосховища та обміління Дніпра в областях.

У спекотну погоду мул почав випаровуватися, а неприємний запах поширюватися у безвітряну погоду.

— Питання на контролі — вже посилено моніторинг показників складу води, проводяться додаткові забори. Вживаються всі необхідні заходи, — написав Малашко.

На жаль, до врегулювання ситуації доведеться потерпіти наслідки атаки російських військових ще кілька діб, додав він.

Читати на тему Велика вода відійшла. Як люди повертаються до рідного Херсона після підриву окупантами Каховської ГЕС Дивись сюжет про повернення жителів Херсона додому.

Якість повітря у Запоріжжі

Зараз якість повітря у Запоріжжі є нездоровою, мешканців закликають не гуляти на вулиці та не відчиняти вікна.

З якими ще наслідками підриву Каховської ГЕС ми можемо стикнутися вже найближчим часом, читай в нашому іншому матеріалі.

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