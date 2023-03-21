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Чортковская халатность: как одна инъекция забрала зрение у 22 человек

Виктория Мельник, редактор сайта 21 марта 2023, 19:00
Чортков
Фото: Pexels

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