Чортковская халатность: как одна инъекция забрала зрение у 22 человек

Война не для всех становится катализатором искренности и откровенности. Иногда эти события служат прикрытием для тех, кто ведет нечестный образ жизни. И пока кто-то говорит, что сейчас “на время”, другие — широко заявляют о наглых преступлениях против людей, созданных самими украинцами против их сограждан.

Журналистки Наталья Онисько и Екатерина Родак осветили журналистское расследование, которое может стать самым крупным в медицинской сфере Украины. Также его пытались скрыть сами медики.

О “слепом доверии”, или как в Тернопольской области врачи лишили зрения собственных пациентов — читай дальше.

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Что известно об инциденте в медучреждении

Полиция Тернопольской области дала официальное объяснение установления причин внезапного ухудшения зрения всех пациентов больницы города Чортков.

С резким ухудшением зрения 16 февраля в медучреждение края обратилось сразу более двадцати человек. Все они проходили лечение в офтальмологическом отделении одного из медучреждений, — говорится в сообщении.

Редакция Наших грошей. Львів говорит: из-за нескольких тысяч гривен медики подменили необходимое лекарство запрещенными препаратами неизвестного происхождения.

В тот черный, как его назвал один из пострадавших, день, в офтальмологическое отделение пришли 22 пациента. Все они уже имели проблемы со зрением: у большинства была диагностирована диабетическая ретинопатия.

Врачи Чертковской больницы обещали: несколько инъекций в глазное яблоко и зрение восстановится полностью! Так что доверчивые люди пошли делать инъекции — кто в одно, а кто и в оба глазных яблока. Уже через несколько часов у всех 22 человек начало исчезать зрение, появилось жжение в глазах.

Пациентов доставили в областную больницу, где у всех был один диагноз: острый эндофтальмит. Это гнойное воспаление внутренних оболочек глаза с образованием абсцесса в стекловатом теле, одно из самых опасных офтальмологических заболеваний.

В ту ночь хирурги Тернопольской областной больницы провели 27 операций 22 пациентам. Тяжелые хирургические вмешательства смогли убрать пораженную воспалением ткань глаза.

По результатам предварительных анализов, всем пациентам была занесена кишечная палочка.

Что говорят медики

Офтальмологи Чортковской больницы отказываются называть препарат, который кололи всем этим людям. Они ссылаются на тайну следствия, незнание и свое тяжелое эмоциональное состояние.

Один из трех врачей, который делал инъекции пациентам, — Ярослав Уший. Он надеется вернуть зрение собственным пациентам, хотя от инцидента прошло уже больше месяца.

В то же время 22 человека до сих пор не вернули свое зрение. Некоторые из них могут реагировать на свет, но, вероятнее всего, их состояние не изменится.

Ни один из людей, ставших пациентами чертовских врачей, не может назвать название препарата, которое им кололи в глаза. Полиция рассказала, что смогла изъять для экспертизы препарат под названием Алтузан с действующим веществом бевацизунаб.

Использование этого вещества подтвердили и тернопольские врачи, которым пришлось срочно оперировать пострадавших.

Правда, есть факт сознательного замалчивания и замены препаратов. В выписке одного из пострадавших указано название другого препарата — Айлия, где действующее вещество — афлиберсепт.

Журналистки, проведшие расследование, нашли еще одну интересную деталь: тремя годами ранее в Турции использовали этот же препарат. Последствия для пациентов были такими же, как для наших граждан. Алтузан в стране с тех пор запрещен.

Производителем обоих фактически аналогичных препаратов является швейцарская фармацевтическая компания Roche, позиционирующая их как лекарство против определенных видов рака. Но Алтузан не сертифицирован в странах Европы и США.

Из этого следует, что Алтузан попал в Чортков контрабандой. В то же время, Госликслужба сообщила: это еще и подделка, не оригинал лекарств.

За инъекцию поддельным препаратом пациенты Чортковской больницы платили по 2000 гривен. Многие пациенты не могут использовать дорогостоящие препараты для лечения — поэтому врачи и используют более дешевые аналоги.

После случая в Чорткове офтальмологи страны перестали использовать такие препараты, хоть это и ударит по карману людей.

В ходе расследования стало известно и о подобных случаях во Львове. Но люди в полицию не обращаются, а врачи пытаются вернуть пациентам зрение без огласки. Однако в таких случаях люди однозначно должны обращаться к правоохранителям и в суд.

Сейчас многие украинцы пытаются улучшить свое зрение из-за особенностей работы. Популярным методом также остается и лазерная коррекция: о преимуществах, недостатках, а также мифах вокруг лазерной коррекции, читай в нашем материале.

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