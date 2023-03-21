Чортківська недбалість: як одна ін’єкція забрала зір у 22 людей

Війна не для всіх стає каталізатором до щирості та відвертості. Інколи ці події слугують прикриттям для тих, хто веде нечесний спосіб життя. Й доки хтось каже, що зараз “не на часі”, інші — широко заявляють про нахабні злочини проти людей, створені самими українцями проти їхніх співгромадян.

Журналістки Наталя Онисько та Катерина Родак висвітлили журналістське розслідування, яке може стати найбільшим у медичній сфері України. Позаяк його намагалися приховати самі ж медики.

Про “сліпу довіру”, або як у Тернопільській області лікарі позбавили зору власних пацієнтів — читай далі.

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Що відомо про інцидент у медзакладі

Поліція Тернопільської області дала офіційне пояснення про встановлення причин раптового погіршення зору усіх пацієнтів лікарні міста Чортків.

З різким погіршенням зору 16 лютого до медзакладу краю звернулося одразу понад двадцять людей. Усі вони проходили лікування в офтальмологічному відділенні однієї із медустанов, — йдеться у повідоленні.

Редакція Наших грошей. Львів каже: через кілька тисяч гривень медики підмінили необхідні ліки забороненими препаратами невідомого походження.

Того чорного, як його назвав один із постраждалих, дня, до офтальмологічного відділення прийшло 22 пацієнти. Всі вони вже мали проблеми із зором: у більшості була діагностована діабетична ретинопатія.

Лікарі Чортківської лікарні обіцяли: кілька ін’єкцій в очне яблуко, і зір відновиться повністю! Тож довірливі люди пішли робити ін’єкції — хто в одне, а хто й в обидва очних яблука. Уже за кілька годин у всіх 22 людей почав зникати зір, з’явилося печіння в очах.

Пацієнтів доправили до обласної лікарні, де у всіх був один діагноз: гострий ендофтальміт. Це гнійне запалення внутрішніх оболонок ока з утворенням абсцесу в склистому тілі, одне з найнебезпечніших офтальмологічних захворювань.

Тієї ночі хірурги Тернопільської обласної лікарні провели 27 операцій 22 пацієнтам. Важкі хірургічні втручання змогли забрати уражену запаленням тканину ока.

За результатами попередніх аналізів, усім пацієнтам було занесено кишкову паличку.

Що кажуть медики

Офтальмологи Чортківської лікарні відмовляються називати препарат, який кололи всім цим людям. Вони посилаються на таємницю слідства, незнання та свій важкий емоційний стан.

Один із трьох лікарів, який робив ін’єкції пацієнтам, — Ярослав Ушій. Він сподівається повернути зір власним пацієнтам, хоч від інциденту минуло вже більше як місяць.

Водночас 22 людини досі не повернули свій зір. Дехто з них може реагувати на світло, але, найімовірніше, їхній стан не зміниться.

Жоден з людей, які стали пацієнтами чортківських лікарів, не можуть назвати назву препарату, яку їм кололи в око. Поліція розповіла, що змогла вилучити для експертизи препарат із назвою Алтузан з діючою речовиною бевацизунаб.

Використання цієї речовини підтвердили й тернопільські лікарі, яким довелося терміново оперувати постраждалих.

Щоправда, є й факт свідомого замовчування та підміни препаратів. У виписці однієї з постраждалих вказана назва іншого препарату — Айлія, де діюча речовина — афліберсепт.

Журналістки, що провели розслідування, знайшло ще одну цікаву деталь: трьома роками раніше у Туреччині використовували це й же препарат. Наслідки для пацієнтів були такими ж, як і для наших громадян. Алтузан в країні відтоді заборонений.

Виробником обох фактично аналогічних препаратів є швейцарська фармацевтична компанія Roche, яка позиціонує їх як ліки проти певних видів раку. Але Алтузан не є сертифікованим у країнах Європи та США.

З цього випливає, що Алтузан потрапив до Чорткова контрабандою. Водночас Держлікслужба повідомила: це ще й підробка, не оригінал ліків.

За ін’єкцію підробленим препаратом пацієнти Чортківської лікарні платили по 2000 гривень. Багато хто з пацієнтів не має змоги використовувати дорогі препарати для лікування — тому лікарі й використовують дешевші аналоги.

Після випадку у Чорткові офтальмологи країни перестали використовувати такі препарати, хоч це й вдарить по кишені людей.

Під час розслідування стало відомо й про схожі випадки у Львові. Та люди до поліції не звертаються, а лікарі намагаються повернути пацієнтам зір без розголосу. Проте в таких випадках люди однозначно повинні звертатися до правоохоронців та суду.

Зараз багато українців намагаються покращити свій зір через особливості роботи. Популярним методом також залишається й лазерна корекція: про переваги, недоліки, а також міфи навколо лазерної корекції, читай у нашому матеріалі.

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