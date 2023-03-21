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Чортківська недбалість: як одна ін’єкція забрала зір у 22 людей

Вікторія Мельник, редакторка сайту 21 Березня 2023, 19:00
Чортків
Фото: Pexels

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