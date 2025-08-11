У Львові приватна клініка заразила жінку небезпечною бактерією — лікарі все заперечують

Приватну клініку Параскева у Львові звинувачують в неналежній обробці медичного приладдя, що призвело до зараження небезпечною інфекцією. Про випадок розповіла на своїй сторінці в Instagram одна з пацієнток клініки Олена.

За її словами, саме після проведення колоноскопії в стінах медцентру вона підхопила полірезистентні бактерії klebsiella й escherichia coli. Клініка вже відкинула звинувачення. Що сталося — читай далі на Вікнах.

Заразили інфекцією під час колоноскопії: інцидент у лікарні Львова

Олена розповіла, що до відвідування клініки Параскева мала некритичні проблеми з ШКТ, зокрема гастрит. Гастроентеролог порадив їй пройти планові процедури гастроскопії й колоноскопії.

17 травня вона прийшла до медичного центру Параскева на колоноскопію, за яку заплатила 18831 гривню — удвічі-тричі більше, ніж в інших клініках. Так хотіла забезпечити гарантію стерильності та безпеки.

— Процедуру проводив лікар-ендоскопіст Іван Ошовський з медсестрою. І саме там, під час планової процедури, мені занесли штам полірезистентної бактерій klebsiella й escherichia coli, — стверджує Олена.

Ці бактерії є стійкими до всіх основних антибіотиків (зокрема і до сильнодійного колістину) та карбапенемів. За словами Олени, підхопити цю бактерію у побуті неможливо — тільки в медичних закладах, де порушують стерильність.

Через чотири дні після процедури в жінки з’явились висипи, інтоксикація та біль у всьому тілі.

— Три місяці й всі гроші пішли на діагностику, поки з’ясувалося, що у мене інфекція, від якої немає ліків, — додала вона.

Медцентр Параскева не запропонував ані лікування, ані допомоги, ані компенсації. Офіційно на медичні послуги Олена витратила 328079 гривень, ще приблизно 80 тисяч було витрачено готівкою. Загальна вартість витрат сягнула понад 400 тисяч гривень.

Попереду на Олену чекає лікування бактеріофагами в Грузії, яке коштує від п’яти тисяч євро.

Відповідь центру Параскева на звинувачення

У коментарі під дописом Олени відповіли представники клініки. У зверненні зауважили, що спеціально скликана комісія не виявила жодних порушень у процесах та затверджених протоколах щодо обробки ендоскопічного обладнання.

Вони також нібито надіслали копії відповідних чеків, які підтверджують якість дезінфекції ендоскопів.

— Відповідно до вищенаведеного, не бачимо підстав для звинувачення у ймовірному зараженні під час проведення маніпуляції. Готові до подальшого розгляду ситуації із залученням відповідних служб.

У відповідь Олена зазначила, що нині вже неможливо перевірити, у якому стані було медичне приладдя у день проведення процедури.

— Те, що ви створили “комісію”, яку самі ж собі й призначили, — це просто смішно.

Вона не є незалежною, не має об’єктивності та виглядає, як спроба зам’яти ситуацію, а не розібратися по суті.

