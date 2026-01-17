Для тебя Новости

След холодного фронта из космоса: метеорологи показали, как полярный воздух проникает в Украину

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 января 2026, 16:00 3 мин.
Как выглядит похолодание из космоса
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь