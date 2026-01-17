След холодного фронта из космоса: метеорологи показали, как полярный воздух проникает в Украину

Пока мы на земле кутаемся в теплые шарфы, на высоте нескольких километров разворачивается настоящая атмосферная драма, которую обычно невозможно увидеть невооруженным глазом. Однако современные технологии позволяют взглянуть на погоду из космоса в особом ракурсе.
Украинский гидрометеорологический центр обнародовал уникальные данные спутникового мониторинга, демонстрирующие масштабное вторжение полярного воздуха в наши широты.
Метеорологи показали, как арктический холод прорывается в наши широты
В обычных спутниковых режимах мы видим только белые пятна облаков. Однако метеорологи используют специальный режим — Airmass RGB. Он позволяет подсветить саму структуру атмосферы.
В этом режиме облака отходят на второй план, вместо этого становятся видимыми различные воздушные массы, их происхождение и движение.
В режиме Airmass RGB атмосфера выглядит совсем иначе, чем в обычных спутниковых каналах. Здесь можно увидеть не столько облака, сколько воздушные массы — их температуру, происхождение и перемещение. Именно поэтому момент затекания полярного воздуха в наши широты становится таким выразительным — отметили специалисты.
На свежих снимках четко видно, как с севера на территорию Украины движется характерная масса, окрашенная в насыщенный, почти неоновый синий цвет. Это — визитная карточка полярного воздуха.
Как выглядит смена погоды с высоты сотен километров
Насыщенный синий оттенок на космических снимках появляется не случайно. Он сигнализирует о том, что к нам пришел воздух, обогащенный озоном. Это не тот озон, который образуется после грозы, а стратосферный. Во время мощных вторжений холода воздух из высоких и чрезвычайно холодных слоев атмосферы проседает вниз, в среднюю тропосферу.
Чем особенный такой воздух:
- Термодинамика: он имеет совсем другую структуру, чем та, к которой мы привыкли;
- Прозрачность: полярные массы очень сухие, поэтому во время их господства небо становится кристально чистым;
- Резкость: именно этот тип воздуха приносит наиболее резкие изменения — от внезапного прояснения до шквалистого ветра и стремительного падения температуры.
Анимированный взгляд из космоса, подготовленный сектором численного моделирования и прогнозирования УкрГМЦ, дает ключи к пониманию того, какой будет погода в ближайшие дни.
Это позволяет увидеть глубину «перестановки» воздушных масс над целым континентом — масштаб, который невозможно оценить с помощью наземных станций или локальных карт.
Космический мониторинг подтверждает: холодный фронт уже здесь, и его прозрачное влияние каждый из нас почувствует в ближайшее время из-за усиления ветра и ощутимого похолодания.
Ранее мы писали, какой будет погода в феврале в Украине.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!