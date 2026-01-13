Погода в Украине на неделю с 14 по 18 января: отступять ли морозы

Украинский гидрометцентр предоставил прогноз погоды в Украине с 14 по 18 января 2026 года. Согласно данным синоптиков, в большинстве регионов будет держаться сильный мороз, возможны снег и гололедица.

Какая будет погода в Украине на неделе в разных областях — дальше в материале.

Погода в Украине на неделю с 14 по 18 января 2026: детали

14 января по всей территории облачно с прояснениями, без существенных осадков. На крайнем западе, в Крыму и в Приазовье днем ​​может пройти небольшой снег. На западе и севере ночью и утром местами будет держаться туман. Возможна гололедица.

Температура ночью — 12-17° мороза, в северных областях показатель опустится до -20°, днем ​​8-13° мороза. На Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью 6-11° мороза, днем ​​2-7°.

15 января пройдет небольшой снег, который может увеличиться ночью. В Закарпатье возможен мокрый снег. Температура на севере и Харьковской области ночью от 15 до 20° мороза, днем ​​от 8 до 13°.

На Закарпатье, Прикарпатье и южных регионах ночью -3…-8°C, днем ​​от -3° до +2°. В остальных областях ночью 9-14° мороза, днем ​​2-7° мороза.

16 января в восточных и юго-восточных областях возможен снег, в остальных регионах без осадков. Температура ночью от -13° до 18°, на севере до -22°, днем ​​от -8° до -13°, на Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке ночью -5°…-10°, днем ​​-1°…-6°.

В выходные 17-18 января без осадков почти по всей стране. На юго-востоке 17 января местами пройдет небольшой снег.

Температура в северных (17 января и в большинстве западных, 18 января и в центральных и Харьковской областях) ночью будет доходить до 15-20° мороза, днем ​​будет держаться на уровне -9°…-15°C.

В южных областях ночью -4…-11°C, днем ​​от -1 до -8°. В других регионах ночью от -8 до -15°, днем ​​от -3 до -10° мороза. 17 января в Закарпатье ночью от 0 до -5° мороза, днем ​​от 0 до +5°.

