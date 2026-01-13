Стиль жизни

Погода в Украине на неделю с 14 по 18 января: отступять ли морозы

Ирина Танасийчук, журналист сайта 13 января 2026, 18:20 2 мин.
погода на неделю украина
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь