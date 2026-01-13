Погода в Україні на тиждень з 14 по 18 січня: чи відступлять морози

Український гідрометцентр надав прогноз погоди в Україні з 14 по 18 січня 2026 року. Згідно з даними синоптиків, у більшості регіонів триматиметься сильний мороз, можливий сніг та ожеледиця.

Якою буде погода в Україні на тижні у різних областях — далі в матеріалі.

Погода в Україні на тиждень з 14 по 18 січня 2026: деталі

14 січня по всій території буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На крайньому Заході, в Криму та Приазов’ї вдень може пройти невеликий сніг. На заході та півночі вночі та вранці місцями триматиметься туман. Можлива ожеледиця.

Температура вночі — 12-17° морозу, у північних областях показник опуститься до -20°, вдень 8-13° морозу. На Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 6-11° морозу, вдень 2-7°.

15 січня пройде невеликий сніг, який вночі може збільшитися. На Закарпатті можливий мокрий сніг. Температура на Півночі та у Харківській області вночі від 15 до 20° морозу, вдень від 8 до 13°.

На Закарпатті, Прикарпатті та у південних регіонах вночі -3…-8°C, вдень від -3° до +2°. У решті областей вночі 9-14° морозу, вдень 2-7° морозу.

16 січня у східних та південно-східних областях можливий значний сніг, у решті регіонів без опадів. Температура вночі від -13° до 18°, на півночі до -22°, вдень від -8° до -13°, на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході вночі -5°…-10°, вдень -1°…-6°.

У вихідні, 17-18 січня, без опадів майже по всій країні. На південному сході 17 січня місцями може пройти невеликий сніг.

Температура у північних (17 січня і в більшості західних, 18 січня і в центральних та Харківській областях) вночі доходитиме до 15-20° морозу, вдень триматиметься на рівні -9° …-15°C.

У південних областях вночі -4…-11°C, вдень від -1 до -8°. В інших регіонах вночі від -8 до -15°, вдень від -3 до -10° морозу. 17 січня на Закарпатті вночі від 0 до -5° морозу, вдень від 0 до +5°.

