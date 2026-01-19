Коли потеплішає в Україні у 2026: прогноз синоптиків Українського Гідрометцентру

Типова зима, якої цьогоріч не чекали в Україні, повернулася: всюди холодно, морозно, подекуди з екстремальним мінусом.

Чи триватиме так довго і коли потеплішає в Україні у 2026 — прокоментувати ситуацію Вікна-новини попросили начальника відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометцентру Наталію Птуху.

Коли буде потепління в Україні

Серед українців популярні довгострокові прогнози погоди, але синоптики не радять довіряти їм. Хоча їх готують на основі наукових розрахунків, єдиним точним прогнозом є короткочасний — і пані Наталія Птуха не втомлюється наголошувати на цьому.

Той період, на який ми можемо прогнозувати, це найближчий поточний тиждень, — каже синоптикиня.

Впродовж тижня в Україні зберігатиметься по-справжньому зимова погода, холодна вночі й з помірними морозами вдень у більшості областей. Трохи тепліше буде лише на Півдні, Південному Сході та Закарпатті.

Таку погоду обумовлює поле підвищеного атмосферного тиску поблизу земної поверхні у поєднанні з холодною повітряною масою на висотах. Атмосферний тиск дещо зростатиме, тому переважно буде без опадів.

Але в ніч з 15-го на 16-те число пройде атмосферний фронт із Заходу. Він буде не надто активний, але:

У Західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій, а вдень 15-го січня по всій Україні, крім північно-східної частини, очікується невеликий сніг.

Сніжитиме також 16-го числа вночі на більшій частині території України, а вдень тільки вже у східних та південно-східних областях. Решта часу утримається погода без опадів .

Температурний діапазон в найближчі три доби становитиме: вночі 13-20 градусів, а вдень 7-15 морозу.

Найтепліше буде на Півдні, Південному Сході та Закарпатті: вночі 5-14, в день 1-8 морозу.

У четвер у південно-східній частині країни може бути вже від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Найближчим часом чекати, що морози спадуть, не варто.

Навіть під час проходження атмосферного фронту 15-16 числа, низькі температури в нічні години утримаються, і тепліти не буде.

Вночі очікується 11-17 морозу, а вдень 9-15 морозу, по деяких областях може бути 2-7 морозу.

Коли потеплішає в Києві

В столиці поки теж морози спадати не будуть. В Києві переважно без опадів, вночі 15-17 морозу, вдень 10-12. Лише 15-го числа, коли випаде невеличкий сніжок, буде 8-10 морозу.

Поки що тенденцій до якогось різкого потепління немає, — каже пані Наталія, і друга декада січня, скоріш за все, буде у нас з зимовим характером.

