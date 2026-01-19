Когда потеплеет в Украине в 2026: прогноз синоптиков Украинского Гидрометцентра

Типичная зима, которой в этом году не ждали в Украине, вернулась: повсюду холодно, морозно, местами с экстремальным минусом.

Продлится ли это надолго и когда потеплеет в Украине в 2026 — прокомментировать ситуацию Вікна-новини попросили начальника отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометцентра Наталью Птуху.

Когда будет потепление в Украине

Среди украинцев популярны долгосрочные прогнозы погоды, однако синоптики не советуют им доверять. Хотя их составляют на основе научных расчетов, единственным точным прогнозом остается краткосрочный — и госпожа Наталья Птуха не устает это подчеркивать.

Тот период, на который мы можем прогнозировать, — это ближайшая текущая неделя, — говорит синоптик.

В течение недели в Украине будет сохраняться по-настоящему зимняя погода: холодно ночью и с умеренными морозами днем в большинстве областей. Немного теплее будет только на Юге, Юго-Востоке и в Закарпатье.

Такую погоду обусловливает поле повышенного атмосферного давления вблизи земной поверхности в сочетании с холодной воздушной массой на высотах. Атмосферное давление будет несколько расти, поэтому в основном осадков не ожидается.

Однако в ночь с 15 на 16 число пройдет атмосферный фронт с Запада. Он будет не слишком активным, но:

В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой, а днем 15 января по всей Украине, кроме северо-восточной части, ожидается небольшой снег.

Снег также пройдет 16-го числа ночью на большей части территории Украины, а днем — уже только в восточных и юго-восточных областях. В остальное время сохранится погода без осадков.

Температурный диапазон в ближайшие трое суток составит: ночью −13…−20 градусов, днем −7…−15 градусов.

Теплее всего будет на Юге, Юго-Востоке и в Закарпатье: ночью −5…−14, днем −1…−8 градусов мороза.

В четверг в юго-восточной части страны возможно от −3 градусов мороза до +2 градусов тепла.

В ближайшее время ожидать, что морозы ослабнут, не стоит.

Даже во время прохождения атмосферного фронта 15–16 числа низкие ночные температуры сохранятся, и потепления не будет.

Ночью ожидается −11…−17 градусов, днем −9…−15, в отдельных областях возможно −2…−7 градусов.

Когда потеплеет в Киеве

В столице пока морозы также спадать не будут. В Киеве преимущественно без осадков, ночью −15…−17 градусов, днем −10…−12. Лишь 15-го числа, когда пройдет небольшой снег, будет −8…−10 градусов.

Пока тенденций к какому-либо резкому потеплению нет, — говорит Наталья Птуха, — и вторая декада января, скорее всего, сохранит зимний характер.

