Слід холодного фронту з космосу: метеорологи показали, як полярне повітря проникає в Україну

Поки ми на землі кутаємося в теплі шарфи, на висоті кількох кілометрів розгортається справжня атмосферна драма, яку зазвичай неможливо побачити неозброєним оком. Проте сучасні технології дозволяють поглянути на погоду з космосу в особливому ракурсі.

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив унікальні дані супутникового моніторингу, які демонструють масштабне вторгнення полярного повітря у наші широти.

Метеорологи показали, як арктичний холод проривається в наші широти

У звичайних супутникових режимах ми бачимо лише білі плями хмар. Проте метеорологи використовують спеціальний режим — Airmass RGB. Він дозволяє підсвітити саму структуру атмосфери.

У цьому режимі хмари відходять на другий план, натомість стають видимими різні повітряні маси, їхнє походження та рух.

Урежимі Airmass RGB атмосфера виглядає зовсім інакше, ніж у звичайних супутникових каналах. Тут можна побачити не стільки хмари, скільки повітряні маси — їхню температуру, походження та переміщення. Саме тому момент затікання полярного повітря у наші широти стає таким виразним — зазначили фахівці.

На свіжих знімках чітко видно, як із півночі на територію України рухається характерна маса, забарвлена у насичений, майже неоновий синій колір. Це — візитна картка полярного повітря.

Читати на тему Погода в Україні на тиждень з 14 по 18 січня: чи відступлять морози

Як виглядає зміна погоди з висоти сотень кілометрів

Насичений синій відтінок на космічних знімках з’являється не випадково. Він сигналізує про те, що до нас прийшло повітря, збагачене озоном. Це не той озон, що утворюється після грози, а стратосферний. Під час потужних вторгнень холоду повітря з високих і надзвичайно холодних шарів атмосфери просідає вниз, у середню тропосферу.

Чим особливе таке повітря:

Термодинаміка: воно має зовсім іншу структуру, ніж те, до якого ми звикли;

Прозорість: полярні маси дуже сухі, тому під час їхнього панування небо стає кришталево чистим;

Різкість: саме цей тип повітря приносить найбільш різкі зміни — від раптового прояснення до шквалистого вітру та стрімкого падіння температури.

Анімований погляд із космосу, підготовлений сектором чисельного моделювання та прогнозування УкрГМЦ, дає ключі до розуміння того, якою буде погода в найближчі дні. Це дозволяє побачити глибину «перестановки» повітряних мас над цілим континентом — масштаб, який неможливо оцінити за допомогою наземних станцій чи локальних карт.

Космічний моніторинг підтверджує: холодний фронт вже тут, і його «прозорий» вплив кожен із нас відчує найближчим часом через посилення вітру та відчутне похолодання.

Раніше ми писали, яка буде погода у лютому в Україні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!