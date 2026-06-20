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Как добавить себе 9 лет жизни без диет и марафонов: ученые раскрыли правило малых шагов

Юлия Хоменко, редактор сайта 20 июня 2026, 12:00 4 мин.
Как добавить себе 9 лет жизни без диет и марафонов
Фото Pexels

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