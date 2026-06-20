Как добавить себе 9 лет жизни без диет и марафонов: ученые раскрыли правило малых шагов

Что бы ты сказал, если бы узнал, что для дополнительных 9 лет жизни (причем без таблеток и постоянных визитов к врачам) не нужно становиться фанатичным марафонцем или сидеть на жестких диетах?

Звучит как очередная реклама волшебной таблетки, но это выводы серьезного научного исследования, о котором написало издание CNN.

Ученые из Сиднейского университета проанализировали данные почти 60 тысяч человек из Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс) в течение восьми лет.

Главный инсайт исследования прост до гениальности: если вы хотите жить дольше, вам не нужно доводить до идеала что-то одно. Секрет заключается в том, чтобы улучшать сон, питание и физическую активность одновременно, но совсем понемногу.

Правило пяти минут: как сдвинуть дело с мертвой точки

Исследователи создали теоретическую модель, чтобы увидеть, как микроскопические изменения влияют на наш организм. И результаты поражают.

Если у тебя ужасные привычки (спите менее 6 часов, едите только фастфуд и двигаетесь максимум 7 минут в день), то вам достаточно добавить:

всего 5 минут сна;

2 минуты активности (например, просто подняться по лестнице вместо лифта);

и полстакана овощей в рацион.

Этого микса хватит, чтобы теоретически продлить вашу жизнь на 1 год.

Ник Кумель, ведущий автор исследования и научный сотрудник Сиднейского университета, объясняет это так:

Эти выводы подчеркивают, что образ жизни нужно рассматривать как единый пакет. Если мы нацеливаемся на небольшие улучшения сразу в нескольких направлениях, это намного легче сделать психологически. Человеку не нужно ломать себя, чтобы достичь результата.

Как выиграть джекпот: +9 лет жизни и здоровья

Конечно, две минуты на лестнице — это только старт. Если вы хотите настоящих, ощутимых результатов, планку придется поднять.

Согласно данным, наибольший прирост долголетия — 9,35 дополнительных лет жизни и (что еще важнее) 9,46 лет без тяжелых хронических болезней (таких как деменция, диабет или сердечно-сосудистые заболевания) — получили те, кто выполнял такую программу максимум:

Сон: 7-8 часов в сутки;

Движение: от 42 до 103 минут физической активности ежедневно;

Еда: очень качественный рацион вроде средиземноморской диеты (много овощей, фруктов, цельного зерна, рыбы, но с минимумом обработанного и красного мяса).

Читать по теме Силовые тренировки для долголетия: сколько часов в неделю нужно заниматься Исследование с участием 147 тысяч человек показало: силовые упражнения снижают риск смерти от неврологических болезней на 27%.

Главный драйвер долголетия — движение

Интересно, что среди всех трех факторов именно физическая активность имела самое мощное влияние на продолжительность жизни.

Доктор Эндрю Фриман, директор по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в организации National Jewish Health (Денвер, США), который прокомментировал исследование для CNN, называет движение эликсиром молодости.

Не зацикливайся на цифрах

Ученые отмечают: важно понимать, что это исследование построено на сложных статистических моделях. Как заметил Кевин Макконвей, почетный профессор Открытого университета Великобритании, мы не можем говорить о прямой причинно-следственной связи — это скорее ожидаемые прогнозы.

Но общий посыл остается неизменным. Вам не нужно считать каждую минуту сна или каждый кусочек брокколи.

— Суть не в абсолютных цифрах. Суть в том, чтобы твои ежедневные действия были синонимом здоровья. Если ты живешь хорошо в комплексе, то и твоя жизнь будет длиннее и качественнее, — подытоживает Эндрю Фриман.

Итак, вместо того, чтобы с понедельника садиться на жесткую диету, которую ты бросишь в среду, попробуй сегодня лечь спать на 15 минут раньше, добавить к ужину салат и завтра пройтись одну остановку пешком.

Учитывая географию, можно сделать вывод, что секретом долголетия владеют жители так называемых голубых зон. Почему люди в этом регионе живут дольше всего и при чем здесь еда — рассказывали в другом материале.

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