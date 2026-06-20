Для тебе Новини

Як додати собі 9 років життя без дієт і марафонів: вчені розкрили правило малих кроків

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Червня 2026, 12:00 4 хв.
Як додати собі 9 років життя без дієт і марафонів
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь