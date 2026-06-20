Як додати собі 9 років життя без дієт і марафонів: вчені розкрили правило малих кроків

Що б ти сказав, якби дізнався, що для додаткових 9 років життя (причому без таблеток і постійних візитів до лікарів) не потрібно ставати фанатичним марафонцем чи сидіти на жорстких дієтах?

Звучить як чергова реклама чарівної пігулки, але це висновки серйозного наукового дослідження, про яке написало видання CNN.

Науковці з Університету Сіднея проаналізували дані майже 60 тисяч людей з Великої Британії (Англія, Шотландія, Уельс) протягом восьми років.

Головний інсайт дослідження простий до геніальності: якщо ви хочете жити довше, вам не потрібно доводити до ідеалу щось одне. Секрет полягає в тому, щоб покращувати сон, харчування та фізичну активність одночасно, але зовсім потроху.

Правило п’яти хвилин: як зсунути справу з мертвої точки

Дослідники створили теоретичну модель, щоб побачити, як мікроскопічні зміни впливають на наш організм. І результати вражають.

Якщо ти маєш жахливі звички (спите менше 6 годин, їсте лише фастфуд і рухаєтесь максимум 7 хвилин на день), то вам достатньо додати:

всього 5 хвилин сну;

2 хвилини активності (наприклад, просто піднятися сходами замість ліфта);

і пів склянки овочів до раціону.

Цього міксу вистачить, щоб теоретично продовжити ваше життя на 1 рік.

Нік Кумель, провідний автор дослідження та науковий співробітник Університету Сіднея, пояснює це так:

Ці висновки підкреслюють, що спосіб життя треба розглядати як єдиний пакет. Якщо ми націлюємося на невеличкі покращення одразу в кількох напрямках, це набагато легше зробити психологічно. Людині не треба ламати себе, щоб досягти результату.

Як виграти джекпот: +9 років життя і здоров’я

Звісно, дві хвилини на сходах — це лише старт. Якщо ви хочете справжніх, відчутних результатів, планку доведеться підняти.

Згідно з даними, найбільший приріст довголіття — 9,35 додаткових років життя і (що ще важливіше) 9,46 років без тяжких хронічних хвороб (таких як деменція, діабет чи серцево-судинні захворювання) — отримали ті, хто виконував таку програму максимум:

Сон: 7-8 годин на добу;

Рух: від 42 до 103 хвилин фізичної активності щодня;

Їжа: дуже якісний раціон на кшталт середземноморської дієти (багато овочів, фруктів, цільного зерна, риби, але з мінімумом обробленого і червоного м’яса).

Головний драйвер довголіття — рух

Цікаво, що серед усіх трьох факторів саме фізична активність мала найпотужніший вплив на тривалість життя.

Доктор Ендрю Фріман, директор з профілактики серцево-судинних захворювань в організації National Jewish Health (Денвер, США), який прокоментував дослідження для CNN, називає рух еліксиром молодості.

Не зациклюйся на цифрах

Вчені зазначають: важливо розуміти, що це дослідження побудоване на складних статистичних моделях. Як зауважив Кевін Макконвей, почесний професор Відкритого університету Великої Британії, ми не можемо говорити про прямий причинно-наслідковий зв’язок — це швидше очікувані прогнози.

Але загальний посил залишається незмінним. Вам не потрібно рахувати кожну хвилину сну чи кожен шматочок броколі.

— Суть не в абсолютних цифрах. Суть у тому, щоб твої щоденні дії були синонімом здоров’я. Якщо ти живеш добре в комплексі, то і твоє життя буде довшим і якіснішим, — підсумовує Ендрю Фріман.

Отже, замість того, щоб з понеділка сідати на жорстку дієту, яку ти кинеш у середу, спробуй сьогодні лягти спати на 15 хвилин раніше, додати до вечері салат і завтра пройтися одну зупинку пішки.

Зважаючи на географію, можна зробити висновок, що секретом довголіття володіють жителі так званих блакитних зон. Чому люди у цьому регіоні живуть найдовше і до чого тут їжа — розповідали в іншому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!