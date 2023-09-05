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Вспышек холеры удалось избежать: результаты ликвидации последствий после теракта на Каховской ГЭС

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 сентября 2023, 07:00
Каховська ГЕС
Фото: Сайт президента Украины

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