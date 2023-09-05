Вспышек холеры удалось избежать: результаты ликвидации последствий после теракта на Каховской ГЭС

После того как российские оккупанты совершили очередной террористический акт и взорвали Каховскую ГЭС 6 июня 2023 года, в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей. На этих территориях проживало около 900 тысяч.

По данным замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, основной этап ликвидации последствий катастрофы завершился 30 августа.

Это означает, что штаб ликвидации последствий завершает работу, а в дальнейшем за ситуацией будут наблюдать экстренные службы.

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Как отмечает Игорь Кузин, около 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде. Поэтому Министерству здравоохранения важно было не допустить вспышки инфекционных заболеваний, в частности холеры. Поэтому в зону поражения было доставлено 148 тысяч тонн питьевой и технической воды.

Также в центрах контроля и профилактики болезней специалисты видали 237 тысяч специальных таблеток, помогающих обеззаразить питьевую воду.

Как проходила ликвидация последствий после теракта на Каховской ГЭС

На оказавшихся в зоне поражения территориях специалисты центров контроля и профилактики болезней проводили ежедневный мониторинг вместе с медиками, экстренными службами. Также помог оперативный обмен информацией с органами местного самоуправления и доверие людей, которые прислушивались к ограничениям и рекомендациям. Таким образом, удалось избежать вспышек инфекционных болезней.

— Сразу после теракта на Каховской ГЭС на территории Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей на базе центров контроля и профилактики болезней было сформировано 97 групп оперативного реагирования на биологические, химические и радиационные угрозы, — отметил Игорь Кузин.

Также на пострадавших территориях были развернуты три инфекционных хаба для лечения пациентов с подозрениями на острые кишечные инфекции и холеру, чтобы не допустить ухудшения санитарной ситуации. Все эти заведения были снабжены соответствующими наборами медикаментов.

Более трех тысяч человек с острой кишечной инфекцией были обследованы на холеру — холеры не обнаружены ни в одном случае.

Дополнительно специалисты центров контроля и профилактики болезней за почти три месяца провели более 80 тысяч разъяснительных бесед с населением, как обезопасить себя и провести профилактику инфекционных заболеваний, и раздали 211 тысяч разъяснительных инструкций-памяток.

Когда в июле вода на пострадавших территориях Николаевской и Херсонской областей отступила и подсохла, специалисты взяли более 100 проб почвы.

А вот морскую и речную воду, а также жидкость из поверхностных водоемов будут продолжать исследовать. Если будут зафиксированы отклонения или несоответствия санитарно-гигиеническим нормам, специалисты центров контроля и профилактики болезней будут информировать органы местного самоуправления и громады о возможных рисках.

В общем, если в первые дни после затопления в результате разрушения Каховской ГЭС по бактериологическим показателям несоответствие санитарным нормам достигало 35%. В настоящее время уровень загрязнения водоемов снизился до отклонения в 10% в отдельных точках мониторинга.

Подрыв Каховской ГЭС стал едва ли не самой большой экологической бедой со времен Чернобыля. Вода затопила 65 тыс. га земель, оставив десятки тысяч людей без дома. Аграрии понесли космический ущерб. Больше всего пострадал временно оккупированный левый берег Херсонской области. Читай больше о последствиях взрыва россиянами Каховской ГЭС.

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