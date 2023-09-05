Спалахів холери вдалося уникнути: результати ліквідації наслідків після теракту на Каховській ГЕС

Після того, як російські окупанти вчинили черговий терористичний акт та підірвали Каховську ГЕС 6 червня 2023 року, до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. На цих територіях проживало майже 900 тисяч осіб.

За даними заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, основний етап ліквідації наслідків катастрофи завершився 30 серпня.

Це означає, що штаб ліквідації наслідків завершує роботу, а надалі за ситуацією будуть спостерігати екстрені служби.

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Які наслідки катастрофи на Каховській ГЕС

Як зазначає Ігор Кузін, майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води. Через це Міністерству охорони здоров’я важливо було не допустити спалахи інфекційних захворювань, зокрема холери. Тому в зону ураження було доставлено 148 тисяч тонн питної та технічної води.

Також у центрах контролю та профілактики хвороб фахівці видали 237 тисяч спеціальних таблеток, які допомагають знезаразити питну воду.

Як проходила ліквідація наслідків після теракту на Каховській ГЕС

На територіях, які опинились в зоні ураження, спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб проводили щоденний моніторинг разом із медиками, екстреними службами. Також допоміг оперативний обмін інформацією з органами місцевого самоврядування та довіра людей, які дослухалися до обмежень та рекомендацій. Так вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб.

— Одразу після теракту на Каховській ГЕС на території Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей на базі центрів контролю та профілактики хвороб було сформовано 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози, — зазначив Ігор Кузін.

Також на територіях, які постраждали, було розгорнуто три інфекційних хаби для лікування пацієнтів з підозрами на гострі кишкові інфекції та холеру, щоб не допустити погіршення санітарної ситуації. Усі ці заклади були забезпечені відповідними наборами медикаментів.

Понад три тисячі людей із гострою кишковою інфекцією були обстежені на холеру — холери не виявлено в жодному випадку.

Додатково спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб за майже три місяці провели понад 80 тисяч роз’яснювальних бесід з населенням, як убезпечити себе та провести профілактику інфекційних захворювань, та роздали 211 тисяч роз’яснювальних інструкцій-пам’яток.

Коли в липні вода на постраждалих територіях Миколаївської та Херсонської областей відступила й земля підсохла, фахівці взяли понад 100 проб ґрунту.

А ось морську та річкову воду, а також рідину з поверхневих водойм, будуть продовжувати досліджувати. Якщо будуть зафіксовані відхилення чи невідповідності санітарно-гігієнічним нормам, спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб інформуватимуть органи місцевого самоврядування та громади щодо можливих ризиків.

Загалом, якщо у перші дні після затоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС за бактеріологічними показниками невідповідність санітарним нормам сягала 35%, то зараз рівень забруднення водойм знизився до відхилення у 10% в окремих точках моніторингу.

Підрив Каховської ГЕС став чи не найбільшим екологічним лихом з часів Чорнобиля. Вода затопила 65 тис. га земель, лишивши десятки тисяч людей без дому. Аграрії зазнали космічних збитків. Найбільше постраждав тимчасово окупований лівий берег Херсонщини. Читай більше про наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.

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