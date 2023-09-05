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Спалахів холери вдалося уникнути: результати ліквідації наслідків після теракту на Каховській ГЕС

Даніела Долотова, редакторка сайту 05 Вересня 2023, 07:00
Каховська ГЕС
Фото: Сайт президента України

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