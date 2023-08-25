Україна

Спека та посуха можуть чекати на Україну. Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС — детально

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV Христина Венгеляускайте 25 Серпня 2023, 14:00

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