Спека та посуха можуть чекати на Україну. Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС — детально

Підрив Каховської ГЕС став чи не найбільшим екологічним лихом від часів Чорнобиля. Вода затопила 65 тис. га земель, лишивши десятки тисяч людей без дому. Аграрії зазнали космічних збитків. Найбільше постраждав тимчасово окупований лівий берег Херсонщини. Водночас наслідки на собі відчув весь південь.

Україна втратила до 40% прісної води через підрив ГЕС — наслідки

Підрив поставив перед українцями проблеми з питною водою, меліорацією. Фахівці вірять, що природа відновиться, тому розробляють проекти нової ГЕС. 6 червня 2023 — нова чорна дата в українському календарі.

Близько третьої ночі окупанти підірвали Каховську ГЕС. Водою залило тисячі гектарів, На правий берег вода прибувала поступово, обсяг втрат на лівому березі поки оцінити складно. Жителька мікрорайону Корабел, що постраждав чи не найбільше, пригадує, як її знесло потоком води із власного будинку.

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Жінка наважилася зайти в будинок, де водою змило навіть спогади про мирне життя. Вода відійшла, всюди зіпсовані книги, меблі, жінка називає це персональними цвинтарями. Лілія каже, є варіант усе перебудувати та почати спочатку, але спогади про велике горе гризтимуть усе життя.

Катастроф, подібних цій, в Україні не було. Багато територій нині непридатні до життя. Збитки від повені рахують досі. Третину пошкоджених будинків доведеться зносити. Рівень води перевершив очікування спеціалістів, та навіть росіян, що підірвали ГЕС.

Фермери Херсонщини втратили майже весь цьогорічний урожай. Дерева доведеться зрізати, садити нові. Під звуки вибухів вони обробляють уціліле.

На Миколаївщині — інша біда. Найменша злива перетворює поля на болота.

Гниють овочі, минулий раптовий дощ залив грядки по коліно, у полях стояла вода. Наступного року посіяти сюди щось буде неможливо, — каже аграрій Євген Ващенко.

Меліоративні канали — старі та замулені. Кожен фермер та аграрій щодня бореться, аби був хоча б якийсь урожай. Ті, хто таки зміг врятувати врожай, все одно викачують воду помпами.

Каховська трагедія принесе в Україну спеку і посуху. За 70 років існування Каховського водосховища клімат у регіоні пом’якшився, а Україна перетворилася на житницю Європи.

Директор Інституту водних проблем і меліорації НАН України Михайло Яцюк каже, Україна може безперешкодно годувати 400-500 млн жителів планети. У цьому році недобір врожаю — близько 7 млн тонн.

Жителі Марганця, Нікополя та інших містечок уже понад два місяці не п’ють воду з крана. Вона зникла на третій день після теракту. Воду доводиться тягати самотужки пляшками.

Через теракт Україна втратила до 40% прісної води. Тому жителі південних регіонів відчуватимуть дефіцит тривалий час.

Раніше ми розповідали, як Херсонщину відбудовують небайдужі.

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