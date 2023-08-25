Усюди були руїни! На Херсонщині відбудовують оселі завдяки проекту Пліч-о-пліч

У відбудовані оселі нарешті повертаються люди. У селі Ольгине, що на Херсонщині, повним ходом тривають роботи. Цей населений пункт — один із трьох, які взялася відновлювати Дніпропетровщина після деокупації правобережжя сусідньої області.

Свою нову оселю пан Віктор не впізнав. Чоловік разом із родиною виїхав з окупованого села торік на початку травня. Вдалося це не з першого разу. Росіяни тримали всіх у страху, розстрілювали колони та мінували дороги.

Повернулася родина в Ольгине майже через рік. Їхню оселю почали ремонтувати однією з перших. Усі будинки сучасні та в єдиному стилі.

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Валерій тим часом працює у цьому населеному пункті від початку проекту Пліч-о-пліч. Разом з іншими робітниками фактично цілодобово долають наслідки “російського миру”.

У цих селах ворог знищив майже всі будинки. Тож насамперед фахівці беруться за покрівлі. Роботи, кажуть, багато.

Нині в Ольгиному, Бобровому Куті та Старосіллі відновлюють майже 20 помешкань. Уже готові дев’ять. У села-привиди поступово повертається життя.

Насамперед приводять до ладу будинки, які потребують ремонту. Згодом візьмуться за капітальні роботи. Працюють швидко, аби встигнути до холодів. Відбудовувати звільнену Херсонщину зголосилися вже 15 регіонів.

Херсонщина зупинила ворога, який будь-що хотів прорвати оборону та пройти на Дніпропетровщину, наші воїни втримали окупантів, — заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Це перший етап проекту Пліч-о-пліч. На черзі — відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури. Загалом відбудови тут потребують понад 220 об’єктів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію хлопчика з кліпу Imagine Dragons, яка отримала продовження.

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