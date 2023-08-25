Україна

Усюди були руїни! На Херсонщині відбудовують оселі завдяки проекту Пліч-о-пліч

Христина Венгеляускайте 25 Серпня 2023, 08:00

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