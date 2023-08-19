Техно-рейв із користю! Іноземці долучаються до українських ініціатив з відбудови та розчищення територій

З початку повномасштабної війни в Україні запрацювали десятки організацій, які гуртують людей для розчищування і відбудови постраждалих від окупації територій. Для багатьох мирних людей це не лише спосіб допомогти, а й знайти нових друзів.

На толоки приїжджають навіть з-за кордону. Люди різних професій та національностей розмальовують стіни у шкільних укриттях, вивозять сміття і навіть з нуля будують будинки під час рейв-толок чи будівельних інтернаціональних таборів.

Волонтерські техно-рейви: люди з-за кордону їдуть в Україну, аби допомогти

Кілька десятків волонтерів розчищають подвір’я пана Олексія. Це Горенка Київської області. Російські Гради знищили будинок 1,5 року тому, а роботи вистачає досі.

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Сьогодні моя 30-та толока. Я розпочав минулого року у жовтні. Щонеділі, у свій єдиний вихідний, приїжджаю сюди, — каже волонтер Віталій Матата.

Відпочиває вчитель німецької Віталій з лопатою у руках на спеці +35°C. Каже, тут люди вдячні за допомогу і компанія чудова. Це чоловіка мотивує.

У відпустку чи навіть вихідні приїжджають волонтери з Канади, США, Бельгії й навіть Австралії. На цій локації практично не чути української, бо половина — іноземці. У чаті організації Сміливі відновлювати понад 2 тис. добровольців.

Роботи чимало, а от інтерес до волонтерства різко знизився.

Інша група волонтерів облаштовує укриття у школі деокупованого села. Робота відповідальна, від них залежить, чи зможуть близько сотні учнів вчитися офлайн.

Волонтери готують дітям подарунок до 1 вересня, аби вони могли навчатися у школі та в безпечних умовах. Тому фарбують стіни, ремонтують підлогу і стелю, розмальовують гарними персонажами класи та шкільні коридори.

Я не те щоб воїн, але потрібно щось робити, неможливо просто сидіти вдома, — каже волонтерка Тетяна Ляшук.

Якщо є вільних від чотирьох днів до кількох місяців, можна долучитися до інтернаціонального будівельного табору. Завдання волонтерів — побудувати десять будинків для постраждалих на Чернігівщині.

Тут понад 200 людей з 15 країн світу, проект підтримали й міжнародні організації, вони фінансують витрати на логістику, будматеріали та харчування волонтерів. Будівельний табір роблять тематичним — з майстер-класами, техно-рейвами тощо.

Раніше ми розповідали, як запорізькі волонтери самотужки збирають кошти для воїнів ЗСУ.

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