Двічі на місяць — на фронт. Польський волонтер понад рік купує та привозить авто для українських захисників

Польський волонтер Матеуш Водзінський, більш відомий як Exen, постійно буває у найгарячіших точках фронту, зокрема, відвідував і Бахмут.

Чоловік ще торік у червні ініціював збір грошей на позашляховики для військових і вже зібрав понад півмільйона євро. За них для війська купив понад сотню автівок. І на цьому зупинятися не планує.

Польський волонтер Матеуш Водзінський зібрав понад €500 тис. для ЗСУ

Матеуш показує автівки, які незабаром поїдуть в Україну. Він постачає їх понад рік для українських військових.

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Такі автівки на фронті можуть виконувати різні функції: перевозити важкопрохідними дорогами військових, слугувати евакуаційним транспортом, — каже Матеуш Водзінський.

Торік у червні чоловік вирішив допомагати українській армії. Перша автівка, яка поїхала на фронт, була його власною. Її передали полку імені Калиновського, білорусам, які воюють на боці ЗСУ.

До його ініціативи долучилися тисячі поляків. Спочатку Матеуш хотів відправити до сотні машин, щоб довести собі, що може це зробити. Наразі відправив уже 115.

Зараз моя мотивація — знищити якнайбільше росіян. Розумію, що кожен убитий росіянин — на одного менше, який нам, полякам, може загрожувати, — пояснює Водзінський.

Купує машини Матеуш переважно у Британії, бо у Польщі майже не лишилося дешевих джипів. Він завжди цікавиться долею автівок на фронті. Дізнається, скільки вони витримують.

Переганяє волонтер автомобілі до України разом із друзями. Тож одночасно завозять по кілька джипів. Матеуш зізнається, їздити на передову — страшно. Справжню війну зблизька побачив у січні в Бахмуті.

То був дуже неприємний досвід, адже було дуже небезпечно. Увесь час щось падало, працювала артилерія. Там я відчув реалії, з якими українські військові стикаються щодня, — розповідає волонтер.

За останні 13 місяців Матеуш був в Україні 45 разів. На фронт їздить щонайменше двічі на місяць. Українські військові надсилають волонтеру відео, як допомагає авто, та дякують. Матеуш каже, багато кого втомила війна, але він і думки не мав, щоб припинити допомагати українцям.

Я вже не можу зупинитися допомагати. Спочатку Україна мусить перемогти Росію, тоді моя місія з позашляховиками буде завершена. Повернуся до нормального життя, — каже Матеуш.

Чоловік каже, що живе біля кордону з білорусами, тому відчуває себе у безпеці завдяки українцям. У перемозі України Матеуш не сумнівається, знає, що робитиме після неї — хоче на відпочинок у Крим.

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