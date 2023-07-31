Дважды в месяц — на фронт. Польский волонтер больше года покупает и привозит авто для украинских защитников

Польский волонтер Матеуш Водзинский, более известный как Exen, постоянно бывает в самых горячих точках фронта, в частности, посещал и Бахмут.

Мужчина еще в июне прошлого года инициировал сбор денег на внедорожники для военных и уже собрал более полумиллиона евро. За них для войска купил более сотни автомобилей. И на этом останавливаться не планирует.

Польский волонтер Матеуш Водзинский собрал более €500 тыс. для ВСУ

Матеуш показывает автомобили, которые вскоре поедут в Украину. Он больше года поставляет их для украинских военных.

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Такие машины на фронте могут выполнять разные функции: перевозить по труднопроходимым дорогам военных, служить эвакуационным транспортом, — говорит Матеуш Водзинский.

В июне прошлого года мужчина решил помогать украинской армии. Первый автомобиль, который уехал на фронт, был его собственным. Его передали полку имени Калиновского, белорусам, которые воюют на стороне ВСУ.

К его инициативе присоединились тысячи поляков. Сначала Матеуш хотел отправить сотню машин, чтобы доказать себе, что может это сделать. На данный момент отправил уже 115.

Сейчас моя мотивация — уничтожить больше россиян. Понимаю, что каждый убитый россиянин — на одного меньше, который нам, полякам, может угрожать, — объясняет Водзинский.

Покупает машины Матеуш преимущественно в Британии, потому что в Польше почти не осталось дешевых внедорожников. Он всегда интересуется судьбой автомобилей на фронте. Узнает, сколько они выдерживают.

Перегоняет волонтер автомобили в Украину вместе с друзьями. Так что одновременно завозят по несколько джипов. Матеуш признается, ездить на передовую — страшно. Настоящую войну вблизи увидел в январе в Бахмуте.

Это был очень неприятный опыт, ведь было очень опасно. Все время что-то падало, работала артиллерия. Там я почувствовал реалии, с которыми украинские военные сталкиваются каждый день, — рассказывает волонтер.

За последние 13 месяцев Матеуш был в Украине 45 раз. На фронт ездит как минимум дважды в месяц. Украинские военные присылают волонтеру видео, как помогает авто, и благодарность. Матеуш говорит, многих утомила война, но он и мысли не имел, чтобы прекратить помогать украинцам.

Я уже не могу остановиться помогать. Сначала Украина должна победить Россию, тогда моя миссия с внедорожниками будет завершена. Вернусь к нормальной жизни, — говорит Матеуш.

Мужчина говорит, что живет у границы с белорусами, поэтому чувствует себя в безопасности благодаря украинцам. В победе Украины Матеуш не сомневается, знает, что будет после нее делать — хочет на отдых в Крым.

Раньше мы рассказывали, как родители военного вырастили тысячи кустов лаванды, чтобы поддерживать других.

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