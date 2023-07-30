Лечат души и помогают ВСУ: родители военного вырастили тысячи кустов лаванды, чтобы поддерживать других

Обильно украшенное цветом лавандовое поле в селе Суймы стало утешением для Анны Капитулы. Только здесь женщина может собраться с мыслями и даже немного успокоиться, пока ее сын отчаянно защищает нашу страну от врагов.
Когда я работаю на поле, то всегда думаю о войне. Оно дает мне силы помогать нашим ребятам и жить, — говорит Анна Капитула.
Когда я работаю на поле, то всегда думаю о войне. Оно дает мне силы помогать нашим ребятам и жить, — говорит Анна Капитула.
Сейчас здесь цветет 3000 кустов благоухающих цветов. Вырастить целое поле лаванды бухгалтер по специальности мечтала давно. И наконец решилась.
Муж Андрей поддержал идею, а сын пошел в армию, когда как раз заложили самое поле, но успел немного помочь родителям. Результат работы теперь видит только на фотографиях, которые присылает ему на фронт мама.
Чтобы развлечься такой красотой и вдохнуть аромат фиолетового моря, люди приезжают отовсюду. Посещают поле и те, кто потерял на войне своих близких.
Из цветов супруги научились производить масло и гидролат — специальный раствор для заживления ран, который передают нашим защитникам.
Лаванда — сейчас основной заработок семьи. Средства, получаемые от продажи цветов и продукции, семья донатит на ВСУ, бригаде, где служит их сын.
Поле будет цвести до конца июля, а дальше лаванду соберут. Работы у супругов еще очень много, но сил они не жалеют, потому что делают все возможное для нашей победы.
Но кому-то свои территории сначала приходится очищать от последствий оккупации. Читай, как отец и сын самостоятельно выходят в поля с металлоискателем, чтобы разминировать землю от российского железа.
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