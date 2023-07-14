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Самостоятельно выходят в поля с металлоискателем! В Новогригоровке отец и сын разминируют территорию

Луиза Еремина 14 июля 2023, 07:30

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Новогригорівка, Миколаївщина

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