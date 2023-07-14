Самостоятельно выходят в поля с металлоискателем! В Новогригоровке отец и сын разминируют территорию

Самостоятельно с металлоискателем выходили в поля, чтобы разминировать землю от российского железа. В Новогригоровке, Николаевская область, фермеры отец и сын сами взялись за разминирование, чтобы в этом году собрать хоть какой-то урожай.

Это все, что осталось от двухэтажного дома Андрея. В прошлом году, когда россияне начали накрывать огнем Новогригоровку, его дом обстреляли одним из первых. Только чудом никто не пострадал.

Когда вражеские обстрелы утихли и Андрей смог вернуться с семьей домой, то не узнал родное село. Чтобы семье было где жить, Андрей до единственного уцелевшего сарая достроил несколько комнат.

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Как и все жители Новогригоровки, мужчина ждет, когда начнет свою работу специальная комиссия, которая зафиксирует разрушение дома от российского огня. Но Андрей говорит, в село приезжать чиновники не спешат. Вот почему мужчина уже почти полгода не может подступить к своему разбитому дому.

А пока вместе с сыном возвращается к делу своей жизни — фермерству. Рассказывает, самостоятельно разминировали поля, чтобы в этом году собрать хоть какой-то урожай. Когда поросла трава, говорит, на разминирование не ходит. Но оставил вместе с товарищами специальные метки, где еще есть остатки снарядов, чтобы не подвергаться опасности.

Сын Виталий рассказывает, что к разминированию еще вернется осенью. А пока будет собирать урожай и помогать отцу с восстановлением. Говорит, мечтает, чтобы в его родное село снова вернулась жизнь.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как жители Благодатного самостоятельно восстанавливают заминированное село.

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