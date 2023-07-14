Самотужки виходять у поля з металошукачем! У Новогригорівці батько та син розміновують територію

Самотужки з металошукачем виходили в поля, аби розмінувати землю від російського залізяччя. У Новогригорівці, Миколаївщина, фермери батько та син самі взялися за розмінування, аби цього року зібрати хоч якийсь врожай.

Це все, що залишилося від двоповерхового будинку пана Андрія. Торік, коли росіяни почали накривати вогнем Новогригорівку, його оселю обстріляли одну з перших. Лише дивом ніхто не постраждав.

Коли ворожі обстріли вщухли і пан Андрій зміг повернутися з родиною додому, не впізнав рідне село. Аби родині було, де жити, пан Андрій до єдиного вцілілого сараю добудував кілька кімнат.

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Як і всі жителі Новогригорівки, чоловік чекає, коли розпочне свою роботу спеціальна комісія, яка зафіксує руйнування будинку від російського вогню. Та пан Андрій каже, до села приїздити посадовці не квапляться. Ось чому чоловік вже майже півроку не може підступитись до свого розбитого будинку.

А поки разом із сином повертається до справи свого життя — фермерства. Розповідає, самотужки розміновували поля, аби цього року зібрати хоч якийсь врожай. Коли поросла трава, каже, на розмінування не ходить. Та позалишав разом з товаришами спеціальні мітки, де ще є залишки від снарядів, аби не наражатися на небезпеку.

Син Віталій розповідає, до розмінування ще повернеться восени. А поки збиратиме цьогорічний врожай та допомагатиме батькові з відбудовою. Каже, мріє, аби в його рідне село знову повернулося життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як жителі Благодатного самотужки відновлюють заміноване село.

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