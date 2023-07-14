Люди

Самотужки виходять у поля з металошукачем! У Новогригорівці батько та син розміновують територію

Луїза Єрьоміна 14 Липня 2023, 07:30

Більше відео
0:04:09
Віталій Скакун: історія військового, який підірвав міст разом з собою у Генічеську
Підірвав міст разом з собою, щоб зупинити ворога! Історія героя Віталія Скакуна
0:05:32
Народилася в перші хвилини війни: історія маленької Саші
Найщасливіший та найстрашніший день. Історія Саші, яка народилася у перші хвилини повномасштабної війни
0:03:33
12-річній дівчинці зробили складну пересадку нирки: щемлива історія
Посмертна трансплантологія врятувала маленьке життя. 12-річній Антоніні зробили складну пересадку нирки
0:04:48
Вікторія Андруша
Голос Вікторії. Як одна історія здатна розбурхати суспільство — розповідь вчительки про російський полон
Дивитись більше

Останні відео
Карта бойових дій в Україні 14.07.2023 онлайн

Змушують виїхати до РФ та забирають домівки українців: карта бойових дій в Україні 14 липня у режимі онлайн
0:04:41
Новогригорівка, Миколаївщина
Самотужки виходять у поля з металошукачем! У Новогригорівці батько та син розміновують територію
0:04:55
Марганецька громада місяць без води: як відновлюватимуть водопостачання
Розчищають колодязі та водозбірники: як Марганецька громада місяць живе без водопостачання
0:04:09
Віталій Скакун: історія військового, який підірвав міст разом з собою у Генічеську
Підірвав міст разом з собою, щоб зупинити ворога! Історія героя Віталія Скакуна
0:06:33
Ситуація у Бахмуті сьогодні 13 липня 2023: хто має ініціативу
Не мають цінності як воїни? Череватий про бойову можливість кадирівців та ситуацію на Бахмутському напрямку
Карта бойових дій в Україні 13.07.2023 онлайн
Росіяни залякують місцевих, але на полі бою це не допомагає: карта бойових дій в Україні 13 липня у режимі онлайн
0:05:32
Народилася в перші хвилини війни: історія маленької Саші
Найщасливіший та найстрашніший день. Історія Саші, яка народилася у перші хвилини повномасштабної війни
0:30:39
Єнс Столтенберг
Результати, основні тези, декларація G7: як пройшов саміт у Вільнюсі та що отримала Україна
0:03:33
12-річній дівчинці зробили складну пересадку нирки: щемлива історія
Посмертна трансплантологія врятувала маленьке життя. 12-річній Антоніні зробили складну пересадку нирки
0:03:51
Англійська незабаром стане обов’язковою: скільки коштує її вивчити
Без неї буде складно. Скільки коштує вивчення англійської в Києві та Ужгороді — вартість курсів
Більше відео
Карта бойових дій в Україні 14.07.2023 онлайн
Читати далі
Змушують виїхати до РФ та забирають домівки українців: карта бойових дій в Україні 14 липня у режимі онлайн
Марганецька громада місяць без води: як відновлюватимуть водопостачання
Читати далі
Розчищають колодязі та водозбірники: як Марганецька громада місяць живе без водопостачання

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь