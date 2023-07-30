Лікують душі та допомагають ЗСУ: батьки військового виростили тисячі кущів лаванди, щоб підтримувати інших

Рясно заквітчане лавандове поле у селі Суйми стало розрадою для Анни Капітули. Лише тут жінка може зібратися з думками та бодай трохи заспокоїтися, поки її син відчайдушно боронить нашу країну від ворогів.

Коли я працюю на полі, то завжди мушу думати про війну. Воно дає мені сили допомагати нашим хлопцям та жити, — говорить Анна Капітула.

Зараз тут квітне 3000 кущів пахучих квітів. Виростити ціле поле лаванди бухгалтерка за фахом мріяла давно. І нарешті таки наважилася.

Чоловік Андрій підтримав ідею, а син пішов до війська, коли якраз заклали саме поле, але встиг трохи допомогти батькам. Результат роботи тепер бачить лише на світлинах, які надсилає йому на фронт мама.

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Щоб потішитися такою красою та вдихнути аромат фіолетового моря, люди приїжджають звідусіль. Відвідують поле й ті, хто втратили на війні своїх близьких.

З квітів подружжя навчилось виготовляти олію та гідролат — спеціальний розчин для загоювання ран, який передають нашим захисникам.

Лаванда — зараз основний заробіток родини. Кошти, що отримують від продажу квітів та продукції, сім’я донатить на ЗСУ, бригаді, де служить їхній син.

Поле квітнутиме до кінця липня, а далі лаванду зберуть. Роботи у подружжя ще дуже багато, але сил вони не шкодують, бо роблять усе можливе для нашої перемоги.

Та декому свої території спершу доводиться очищати від наслідків окупації. Читай, як батько та син самотужки виходять у поля з металошукачем, аби розмінувати землю від російського залізяччя.

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