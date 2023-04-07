Рассказы

В деоккупированном Мариуполе сделают центр защиты животных имени сына: как родители погибшего в Еленовке бойца продолжают его миссию

Полина Спасенко, журналист программы Викна-новости 07 апреля 2023, 07:00
Алексей Кисилишин
Фото: Pexels

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