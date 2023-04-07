В деоккупированном Мариуполе сделают центр защиты животных имени сына: как родители погибшего в Еленовке бойца продолжают его миссию

Лучшее, что могут делать украинцы в тылу — помнить о героях, отдавших жизнь за нас и делать все, чтобы их гибель не была напрасной. Поэтому в наших силах рассказывать истории павших бойцов и воплощать их дела в жизнь.

Больше всего любил животных и родную страну

Он больше всего любил Украину и животных. В своем родном Мариуполе спасал и лечил собак, лис, разных птиц, даже пауков и питонов. Но, когда началось полномасштабное вторжение, пошел защищать страну вместе с отцом.

Алексей Кисилишин, по образованию зоолог и серпентолог, сражался в рядах полка Азов. Защищал родной город до последнего, а когда оказался в плену, Россия его коварно убила вместе с другими собратьями, устроив теракт в Еленовской колонии.

Сейчас также смотрят

Его отец, также Алексей, говорит: знал, что сын был в том бараке, но все же надеялся на то, что он выживет. Они вместе сражались, вместе попали на Азовсталь и вместе вышли оттуда в плен.

— Когда мы выходили, нас всех проверили. Посадили в автобусы и отвезли в Еленевку. Там еще раз проверили одежду и развели по баракам, — вспоминает Алексей Кисилишин старший.

Его в 2014 году сдали российским сепаратистам в Горловке. Там мужчина прошел сквозь пытки, но когда вышел, то направился к силам Азова, где уже с 17 лет, втайне от родителей, служил его сын.

Мать Алексея Анна Кисилишина вспоминает: сын мечтал в родном Мариуполе открыть приют для животных. Даже в детском возрасте писал письмо тогдашнему главе города, однако приют так и не открыли. Алексей вырос и обустроил такой у себя дома.

Уже в 2022 году Алексей из бункеров Азовстали будет вести свой видеодневник, где фиксировал российские военные преступления.

Они убивают мирных жителей, а по телам едут танками, — так он скажет в одном из своих видео.

Отец Алексей вспоминает, что страшной для военных была не авиация, а корабельная артиллерия, которой били по заводу.

— Потому что корабельного выстрела не слышно, только “прилет”, — объясняет он. — А наши ребята — действительно из стали.

Читать по теме Небесный фотограф: в Ковеле открыли фотовыставку в память о погибшем Максиме Бурде В память о погибшем фотографе открыли выставку его военных фото.

Мать Анна спасалась из города уже во время боев. Смогла выйти на связь с сыном только потом и говорит, что он и собратья не планировали выходить из Азовстали.

Я боялась произнести это слово: “плен”… Но пыталась объяснить, что жизнь — самое главное.

— Я знала, что у них не осталось ни оружия, ни еды. И вот я брала в руки продукты, смотрела на свою воду и думала: “А ведь у них ничего нет!”.

Плен в Еленовке

Отец павшего бойца вспоминает, что приказ о выходе и сдаче в плен не обсуждался, потому что все уважали это решение и понимали, что оно взвешено.

В Еленовке всех находящихся на Азовстале разделили по отдельным баракам, в зависимости от звания и профессии. Место, где впоследствии произошел теракт, называют Бараком 200. До того как туда перевезли украинцев, это был ангар для военного оружия.

За день до ужасной потери Алексея перевели в Донецкое СИЗО. Там он и узнал о гибели сына.

— Такой теракт — высшая подлость. Одно дело — погибнуть в бою, а другое — умереть безоружным, — говорит отец.

Из плена Алексей Кисилишин старший вышел во время большого обмена на Виктора Медведчука. Затем проходил длительную реабилитацию. Через некоторое время его погибшему сыну присвоили первую в Украине Зоозащитную премию. Этот акт стал проявлением уважения и воплощением мечты погибшего героя.

Когда деоккупируют Мариуполь, мы там сделаем центр защиты животных имени Алексея, — говорит Анна Кисилишина.

Сына родители похоронили в Черниговской области, в одноименном селе Еленовка. Но в отличие от Еленовки в Донецкой области, эта — не была под оккупацией. Хотя и Алексей здесь никогда не жил, но провожали в последний путь его всем селом.

Многие украинские бойцы полка Азов до сих пор находятся в российском плену. Как идет борьба семей защитников Мариуполя и где они сейчас — рассказываем в другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!