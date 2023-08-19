Техно-рейв с пользой! Иностранцы приобщаются к украинским инициативам по восстановлению и расчистке территорий

С начала полномасштабной войны в Украине заработали десятки организаций, которые сплачивают людей для расчистки и восстановления пострадавших от оккупации территорий. Для многих мирных людей это не только способ помочь, но и найти новых друзей.

На толоки приезжают даже из-за границы. Люди разных профессий и национальностей разрисовывают стены в школьных укрытиях, вывозят мусор и даже с нуля строят дома во время рейв-толок или строительных интернациональных лагерей.

Волонтерские техно-рейвы: люди из-за границы едут в Украину, чтобы помочь

Несколько десятков волонтеров расчищают двор Алексея. Это Горенка Киевской области. Российские Грады уничтожили дом 1,5 года назад, а работы до сих пор хватает.

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Сегодня моя 30 толока. Я начал в прошлом году, в октябре. Каждое воскресенье, в свой единственный выходной, приезжаю сюда, — говорит волонтер Виталий Матата.

Отдыхает учитель немецкого языка Виталий с лопатой в руках на жаре +35°C. Говорит, здесь люди благодарны за помощь и компания отличная. Это мужчину мотивирует.

В отпуск или выходные приезжают волонтеры из Канады, США, Бельгии и даже Австралии. На этой локации практически не слышно украинского, потому что половина — иностранцы. В чате организации Смелые восстанавливать более 2 тыс. добровольцев.

Работы много, а вот интерес к волонтерству резко снизился.

Другая группа волонтеров обустраивает укрытие в школе деоккупированного села. Работа ответственная, от них зависит, смогут ли около сотни школьников учиться офлайн.

Волонтеры готовят детям подарок к 1 сентября, чтобы они могли учиться в школе и в безопасных условиях. Поэтому красят стены, ремонтируют пол и потолок, разрисовывают красивыми персонажами классы и школьные коридоры.

Я не то чтобы воин, но нужно что-то делать, невозможно просто сидеть дома, — говорит волонтер Татьяна Ляшук.

Если есть свободные от четырех дней до нескольких месяцев, можно присоединиться к интернациональному строительному лагерю. Задача волонтеров — построить десять домов для пострадавших в Черниговской области.

Здесь более 200 человек из 15 стран мира, проект поддержали и международные организации, они финансируют расходы по логистике, стройматериалам и питанию волонтеров. Строительный лагерь делают тематическим — с мастер-классами, техно-рейвами и так далее.

Раньше мы рассказывали, как запорожские волонтеры самостоятельно собирают средства для воинов ВСУ.

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