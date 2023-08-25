Повсюду были руины! В Херсонской области отстраивают дома благодаря проекту Пліч-о-пліч

В отстроенные дома наконец-то возвращаются люди. В селе Ольгино Херсонской области полным ходом продолжаются работы. Этот населенный пункт — один из трех, которые взялась восстанавливать Днепропетровская область после деоккупации правобережья соседней области.

Свое новое жилище Виктор не узнал. Мужчина вместе с семьей уехал из оккупированного села в прошлом году в начале мая. Удалось это не с первого раза. Россияне держали всех в страхе, расстреливали колонны и минировали дороги.

Вернулась семья в Ольгино спустя почти год. Их дом начали ремонтировать одним из первых. Все дома современные и в одном стиле.

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Валерий тем временем работает в этом населенном пункте с начала проекта Пліч-о-пліч. Вместе с другими рабочими фактически круглосуточно преодолевают последствия “русского мира”.

В этих селах враг уничтожил почти все дома. Поэтому, прежде всего, специалисты берутся за кровлю. Работы, говорят, много.

Сейчас в Ольгином, Бобровом Куте и Староселье восстанавливают почти 20 жилищ. Уже готово девять. В села-призраки постепенно возвращается жизнь.

В первую очередь приводят в порядок дома, нуждающиеся в ремонте. Впоследствии приступят к капитальным работам. Работают быстро, чтобы успеть до холодов. Восстанавливать освобожденную Херсонскую область вызвались уже 15 регионов.

Херсонская область остановила врага, который во что бы то ни стало хотел прорвать оборону и пройти в Днепропетровскую область, наши воины удержали оккупантов, — заявил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Это первый этап проекта Пліч-о-пліч. На очереди — восстановление разрушенной врагом инфраструктуры. Всего в восстановлении тут нуждаются более 220 объектов.

Напомним, ранее мы рассказывали историю мальчика из клипа Imagine Dragons, получившей продолжение.

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