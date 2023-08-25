Украина

Повсюду были руины! В Херсонской области отстраивают дома благодаря проекту Пліч-о-пліч

Кристина Венгеляускайте 25 августа 2023, 08:00

Больше видео
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 25 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:30
Бахмутський ліцей
Ученики смогут вернуться к учебе: Бахмутский лицей готовят к открытию в Ровенской области
Повсюду были руины! В Херсонской области отстраивают дома благодаря проекту Пліч-о-пліч
Выбороли кровью не одного поколения: рассказываем о попытках Украины провозгласить независимость и почему мы не сдавались
0:14:36
Яка ситуація в Мелітополі та Маріуполі 24 серпня 2023: як живуть міста
Отмечают так, как могут, в условиях оккупации: о Дне Независимости в Мелитополе и Мариуполе
Смотреть больше

Последние видео
0:02:40
Відбудова Херсонщини

Повсюду были руины! В Херсонской области отстраивают дома благодаря проекту Пліч-о-пліч
0:03:50
Владислав Берсенев
Развеивает стереотипы о работниках ТЦК: как боец после тяжелого ранения продолжил службу
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 25 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:30
Бахмутський ліцей
Ученики смогут вернуться к учебе: Бахмутский лицей готовят к открытию в Ровенской области
0:05:13
Жовто-блакитна вулиця біля посольства Росії у Вашингтоні: як місцеві підтримують Україну
Желто-голубая улица возле посольства РФ в США. Как американцы демонстрируют поддержку Украины
Повсюду были руины! В Херсонской области отстраивают дома благодаря проекту Пліч-о-пліч
Выбороли кровью не одного поколения: рассказываем о попытках Украины провозгласить независимость и почему мы не сдавались
0:14:36
Яка ситуація в Мелітополі та Маріуполі 24 серпня 2023: як живуть міста
Отмечают так, как могут, в условиях оккупации: о Дне Независимости в Мелитополе и Мариуполе
Карта бойових дій в Україні сьогодні 24.08.2023: онлайн
Карта боевых действий 24 августа 2023: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:12:10
Привітання з Днем незалежності
Страна непокорных, непоколебимых, несокрушимых! Поздравление Зеленского и Залужного с Днем Независимости
0:05:10
Яка ситуація в Херсоні після підриву Каховської ГЕС
Покрытые илом дома разрушаются на глазах. Как живет Херсон после подрыва Каховской ГЭС
Больше видео
Владислав Берсенев
Читать дальше
Развеивает стереотипы о работниках ТЦК: как боец после тяжелого ранения продолжил службу

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь