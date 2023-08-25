Жара и засуха могут ждать Украину. Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС — подробно

Подрыв Каховской ГЭС стал едва ли не самой большой экологической бедой со времен Чернобыля. Вода затопила 65 тыс. га земель, оставив десятки тысяч людей без дома. Аграрии понесли космический ущерб. Больше всего пострадал временно оккупированный левый берег Херсонской области. В то же время, последствия на себе ощутил весь юг.

Украина потеряла до 40% пресной воды из-за подрыва ГЭС — последствия

Подрыв поставил перед украинцами проблемы с питьевой водой, мелиорацией. Специалисты верят, что природа восстановится, потому разрабатывают проекты новой ГЭС. 6 июня 2023 года — новая черная дата в украинском календаре.

Около трех ночи оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Водой залило тысячи гектаров, на правый берег вода прибывала постепенно, объем потерь на левом берегу пока оценить сложно. Жительница микрорайона Корабел, который пострадал больше всего, вспоминает, как ее унесло потоком воды из собственного дома.

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Женщина отважилась зайти в дом, где водой смыло даже воспоминания о мирной жизни. Вода отошла, повсюду испорченные книги, мебель, женщина называет это персональными кладбищами. Лилия говорит, есть вариант все перестроить и начать сначала, но воспоминания о большом горе будут грызть всю жизнь.

Катастроф, подобных этой, в Украине не было. Многие территории сейчас непригодны к жизни. Ущерб от наводнения считают до сих пор. Треть поврежденных домов придется сносить. Уровень воды превзошел ожидания специалистов и даже россиян, взорвавших ГЭС.

Фермеры Херсонской области потеряли почти весь урожай этого года. Деревья придется срезать, сажать новые. Под звуки взрывов они обрабатывают уцелевшее.

В Николаевской области — другая беда. Наименьший ливень превращает поля в болота.

Гниют овощи, прошедший внезапный дождь залил грядки по колено, в полях стояла вода. В следующем году посеять сюда что-нибудь будет невозможно, — говорит аграрий Евгений Ващенко.

Мелиоративные каналы — старые и заиленные. Каждый фермер и аграрий ежедневно борется, чтобы был хоть какой-то урожай. Те, кто спасти урожай смогли, все равно выкачивают воду помпами.

Каховская трагедия принесет в Украину жару и засуху. За 70 лет существования Каховского водохранилища климат в регионе смягчился, а Украина превратилась в житницу Европы.

Директор Института водных проблем и мелиорации НАН Украины Михаил Яцюк говорит, что Украина может беспрепятственно кормить 400-500 млн жителей планеты. В этом году недобор урожая — около 7 млн тонн.

Жители Марганца, Никополя и других городков уже больше двух месяцев не пьют воду из крана. Она исчезла на третий день после теракта. Воду приходится таскать своими силами бутылками.

Из-за теракта Украина потеряла до 40% пресной воды. Поэтому жители южных регионов будут испытывать дефицит длительное время.

Раньше мы рассказывали, как Херсонскую область отстраивают неравнодушные.

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