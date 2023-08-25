Украина

Жара и засуха могут ждать Украину. Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС — подробно

Кристина Венгеляускайте Ольга Чайко, Журналист программы Факты ICTV 25 августа 2023, 14:00

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