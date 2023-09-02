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Берегли кожну краплину! Жителям Дніпропетровщини провели водопостачання після підриву Каховської ГЕС

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 02 Вересня 2023, 21:00

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