Берегли кожну краплину! Жителям Дніпропетровщини провели водопостачання після підриву Каховської ГЕС

Уже з водою! 80% осель Марганецької, Мирівської та Томаківської громад на Дніпропетровщині отримали водопостачання. Це локальний проект, який вдалося реалізувати протягом двох місяців після того, як російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

Йдеться поки лише про постачання технічної води. Питну ж, дніпровську, мешканці громад зможуть отримати, коли буде завершено державний проект спорудження магістрального водогону із Запоріжжя.

Нарешті з водою: жителям Марганця провели водопостачання

Жителька Марганця Світлана розповідає, ніколи не забуде вечір 17 серпня, коли вдома знову з’явилася вода. Без неї люди лишилися 7 червня, на другий день після підриву ГЕС. Понад два місяці без води стали для людей випробуванням.

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Ми кожну краплю берегли, з мисочки купалися, вмивалися. Потім цю воду зливали в унітаз. У мисочках і прала, але таке, щоб невелике тільки, — розповідає Світлана.

По воду доводилося ходити щодня по кілька разів, а потім підіймати на четвертий поверх. Щойно вода з’явилася у крані, жінка взялася до прання.

Вода прозора, хороша. Три рази за день випрала одяг.

Мешканці тримають вдома запаси води, які не хочуть витрачати, бояться, що її знову не буде.

На час зневоднення жителів Марганця та громади забезпечували підвізною водою. Вода у марганчан є на 80%, але з вулиць усе ще не прибирають точки розливу технічної води.

Громада Нікопольського району отримувала воду з Каховського водосховища, після 6 червня його фактично не стало. Альтернативою стало спорудження водогону з місцевого Миколаївського сховища.

Вода нині технічна, хоча проходить очищення та знезараження. Щодня доводиться ліквідовувати понад десяток поривів. На стабільне постачання питної води тут очікують, коли буде реалізований державний проект побудови магістрального водогону із Запоріжжя.

Раніше ми розповідали, як Дніпропетровщина розв’язує проблему з водопостачанням.

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