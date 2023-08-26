Руда вода. Як Дніпропетровщина розв’язує проблему з водопостачанням після підриву Каховської ГЕС

76 днів знадобилося, щоб запустити першу ділянку масштабного водогону, будівництво якого розпочали після підриву окупантами Каховської ГЕС. Це перша з 4-х ниток водогону, яку проклали між річкою Інгулець і Південним водосховищем.

Діана живе в Доманському районі. Через відсутність водопостачання — переїхала до іншої квартири. Вода у кранах є, однак якість дівчину не влаштовує. Щодень купує по 5-6 літрів бутильованої.

Квартира пані Тетяни на 9 поверсі, через це напір води слабкий. Тут її подають за графіком — уранці та ввечері.

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Якість я хочу кращу. Тому що ця вода непридатна для споживання. Навіть для прання. Вона дуже рудого кольору, наче з болота, — розповідає жителька Кривого Рогу Тетяна.

Щойно окупанти підірвали Каховську ГЕС, два райони Дніпропетровщини — Нікопольський і Криворізький — залишилися без централізованого водопостачання. Це понад мільйон 200 тисяч людей. Майже одразу почалося масштабне будівництво нового магістрального водогону.

Загальна протяжність водогону складає 150 км. Його проектують і будують паралельно. Найбільша складність, кажуть, пошук матеріалів. Будують водогін одночасно на трьох ділянках. Очікувана вартість — 13 мільярдів гривень.

Та найголовніше, місто буде забезпечене водою навіть у блекаути — насоси можуть працювати від генераторів. Водозабір здійснюватимуть з Інгульця та Дніпра. Якість води відповідає всім нормам і стандартам.

Проект такого масштабу втілюють уперше за часи незалежності! Активно будівництво триває й у Нікопольському районі. Усі роботи на магістральному водогоні планують завершити у жовтні.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Сміла оговтується після російської атаки.

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