Україна

Руда вода. Як Дніпропетровщина розв’язує проблему з водопостачанням після підриву Каховської ГЕС

Христина Венгеляускайте 26 Серпня 2023, 08:00

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Карта бойових дій 26 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:07:31
Україна втратила до 40% прісної води через підрив ГЕС — наслідки
Спека та посуха можуть чекати на Україну. Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС — детально
0:05:18
ЗСУ просуваються на Запорізькому напрямку: що відомо
Наші воїни потихеньку йдуть вперед. Яка ситуація на Запорізькому напрямку — обстріли, окупація та евакуація
0:02:40
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