Рыжая вода. Как Днепропетровская область решает проблему водоснабжения после подрыва Каховской ГЭС

76 дней потребовалось, чтобы запустить первый участок масштабного водопровода, строительство которого начали после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Это первая из 4-х нитей водопровода, проложенная между рекой Ингулец и Южным водохранилищем.

Диана живет в Доманском районе. Из-за отсутствия водоснабжения, переехала в другую квартиру. Вода в кранах есть, но качество девушку не устраивает. Ежедневно покупает по 5-6 литров бутилированной.

Квартира Татьяны на 9 этаже, поэтому напор воды слабый. Здесь ее подают по графику — утром и вечером.

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Качества я хочу лучшего. Потому что эта вода непригодна для потребления, даже для стирки. Она очень рыжего цвета, как из болота, — рассказывает жительница Кривого Рога Татьяна.

Как только оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, два района Днепропетровской области — Никопольский и Криворожский — остались без централизованного водоснабжения. Это более 1 млн 200 тысяч человек. Почти сразу же началось масштабное строительство нового магистрального водопровода.

Общая протяженность водопровода составляет 150 км. Его проектируют и строят параллельно. Самая большая сложность, говорят, поиск материалов. Строят водопровод одновременно на трех участках. Ожидаемая стоимость — 13 миллиардов гривен.

Но самое главное, город будет снабжен водой даже в блэкаут — насосы могут работать от генераторов. Водозабор будет производиться из Ингульца и Днепра. Качество воды отвечает всем нормам и стандартам.

Проект такого масштаба воплощают впервые за время независимости! Активно стройка продолжается и в Никопольском районе. Все работы на магистральном водопроводе планируют завершить в октябре.

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