12 тыс. жителей остались без воды. Как Смела налаживает жизнь после российской атаки

От ракетного удара оправляется Смела в Черкасской области. Там 12 тыс. жителей остались без воды.

Две российские ракеты класса “воздух-земля” попали по гражданским территориям: предприятии и больнице. Все живы, но серьезно повреждена инфраструктура. В частности, сеть тепло- и водоснабжения.

Как решают проблему с водой в Смеле

Без воды осталась половина населения города в пяти микрорайонах, в том числе детские сады и больницы. Российская ракета попала недалеко от корпуса медучреждения, к счастью пострадавших нет, но выбило окна и повредило крышу. Спасатели быстро смогли организовать подвоз технической воды, а затем — питьевой.

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Второе место попадания — сеть тепловодоснабжения и территории предприятия по изготовлению только запущенной керамики. Коммунальщики уже выполняют работы, заменить нужно почти 1 км труб.

Впрочем, запасов воды достаточно, уверяют в городе. Коммунальщики и спасатели уже к обеду смогли наладить подвоз воды. В некоторые микрорайоны ее привозят по графику, ведь просто необходима в жару 35°C как для бытовых нужд, так и для питья. Люди набирают воду бутылками и канистрами из цистерн.

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