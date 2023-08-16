Люди смотрели, как горит их дом. Последствия ракетной атаки на Львов 15 августа

Львовская область приходит в себя от последствий массированной атаки врага по гражданским объектам. Под утро 15 августа враг атаковал крылатыми ракетами город и область, всего зафиксировано шесть попаданий. Одна из ракет попала во двор детсада, который ежедневно посещают 70 детей.

Повреждены более 100 домов. К счастью, обошлось без жертв. В то же время, пострадали 19 человек, среди них 10-летний ребенок. Для ликвидации последствий ударов городские власти выделили 20 млн грн.

Смотрели, как горит их дом: последствия атаки на Львов 15 августа

Лида показывает выгоревший дом. Счастье, что в ту ночь женщина с семьей ночевала за городом. Люди надеются на помощь государства. Россияне атаковали Львовскую область ракетами под утро 15 августа.

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Одну ракету сбили силы ПВО. Шесть попали. От попавшей во двор детсада ракеты образовалась воронка диаметром 20 м и глубиной 9 м.

Ударной волной повредило здание заведения. Там выбиты стекла, двери, разрушены стены.

Ни одно окно и дверь не уцелели, межкомнатных перегородок нет, уничтожена частично мебель, будем делать все в сжатые сроки, — говорит директор детсада Сказка Ирина Кирда.

В мэрии обещают предоставить временное жилье пострадавшим, компенсировать деньги на замену окон и дверей, а также отремонтировать дом, квартиры в котором выгорели.

В военной администрации отмечают, что люди, чье жилье повреждено в результате удара, могут подать заявление на платформе Дія на получение компенсации на ремонт. Максимальная сумма возмещения — 200 тыс. грн.

Семью Анны спасла стена. Они вместе с мужем и детьми проснулись от звуков ракет, которые летели по городу. После отбоя и выхода из бомбоубежища увидели, как пылает крыша их дома.

Анна с семьей планирует переехать к родственникам, плачет, ведь дом строили собственными руками.

Раньше мы рассказывали, как россияне каждый день уничтожают Никополь.

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