Люди дивились, як палає їхній будинок. Наслідки ракетної атаки на Львів 15 серпня

Україна

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Мирослава Соколовська, Журналістка програми Факти ICTV Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 16 Серпня 2023, 18:30

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