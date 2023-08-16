Люди дивились, як палає їхній будинок. Наслідки ракетної атаки на Львів 15 серпня

Львівщина оговтується від наслідків масованої атаки ворога по цивільних об’єктах. На ранок 15 серпня ворог атакував крилатими ракетами місто та область, загалом зафіксовано шість влучань. Одна з ракет поцілила у подвір’я дитсадка, який щоденно відвідують 70 дітей.
Пошкоджено більш як 100 будинків. На щастя, обійшлося без жертв. Водночас постраждали 19 людей, серед них 10-річна дитина. Для ліквідації наслідків ударів міська влада виділила 20 млн грн.
Пані Ліда показує вигорілу оселю. Щастя, що тієї ночі жінка з родиною ночувала за містом. Люди сподіваються на допомогу держави. Росіяни атакували Львівщину ракетами над ранок 15 серпня.
Одну ракету збили сили ППО. Шість влучили. Від ракети, що влучила у подвір’я дитсадка, утворилася вирва діаметром 20 м та глибиною 9 м.
Ударною хвилею пошкодило будівлю закладу. Там вибиті шибки, двері, зруйновані стіни.
Жодне вікно та двері не вціліли, міжкімнатних перегородок немає, понищені частково меблі, робитимемо усе в стислі терміни, — каже директорка дитсадка Казка Ірина Кирда.
Жодне вікно та двері не вціліли, міжкімнатних перегородок немає, понищені частково меблі, робитимемо усе в стислі терміни, — каже директорка дитсадка Казка Ірина Кирда.
У мерії обіцяють надати тимчасове помешкання постраждалим, компенсувати кошти на заміну вікон та дверей, а також відремонтувати будинок, квартири в якому вигоріли.
У військовій адміністрації зазначають, люди, чиє житло пошкоджене внаслідок удару, можуть подати заяву на платформі Дія на отримання компенсації на ремонт. Максимальна сума відшкодування — 200 тис. грн.
Родину Ганни врятувала стіна. Вони разом з чоловіком та дітьми прокинулися від звуків ракет, що летіли містом. Після відбою та виходу з бомбосховища побачили, як палає дах їхнього будинку.
Ганна з родиною планує переїхати до родичів, плаче, адже будинок зводили власними руками.
Раніше ми розповідали, як росіяни щодня нищать Нікополь.
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