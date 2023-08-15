Україна

Понад рік його нищать росіяни, але місто живе! Репортаж із понівеченого Гуляйполя

Андрій Почтєв 15 Серпня 2023, 13:00

Більше відео
0:02:58
Безпечних районів немає: щодня від атак здригається весь Нікополь
Тисячі розбитих домівок та десятки загиблих. Як Нікополь щодня виживає під російськими обстрілами
0:03:23
Степне на Запоріжжі 14 серпня 2023: очевидці про наслідки обстрілу
Зателефонували перед трагедією, а за кілька хвилин вже не брали слухавку. Наслідки трагічного обстрілу Степного
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 15 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні сьогодні 14.08.2023: онлайн
Черговий Алігатор Ка-52 “приземлився”! Карта бойових дій 14 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Дивитись більше

Останні відео
0:03:05
Під обстрілами торгують крамом: як живуть люди у Гуляйполі

Понад рік його нищать росіяни, але місто живе! Репортаж із понівеченого Гуляйполя
0:02:58
Безпечних районів немає: щодня від атак здригається весь Нікополь
Тисячі розбитих домівок та десятки загиблих. Як Нікополь щодня виживає під російськими обстрілами
0:03:23
Степне на Запоріжжі 14 серпня 2023: очевидці про наслідки обстрілу
Зателефонували перед трагедією, а за кілька хвилин вже не брали слухавку. Наслідки трагічного обстрілу Степного
0:03:20
Як живуть люди в Авдіївці: евакуація від Білого янгола
Знищили усе, що будували ціле життя! Пенсіонерка з Авдіївки зі сльозами розповідає про роки, проведені біля фронту
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 15 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:22
російська музика
До 25 тисяч грн за поширення “російської культури”: чи штрафуватимуть за прослуховування музики з РФ
0:03:15
Відбудова Харкова
На Північній Салтівці таких будинків сотні! У Харкові волонтери гуртом взялися відбудовувати оселі
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
Карта бойових дій в Україні сьогодні 14.08.2023: онлайн
Черговий Алігатор Ка-52 “приземлився”! Карта бойових дій 14 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:00:34
веслярі
Не здалися! Як українські веслярі фінішували на змаганнях у затопленому човні
Більше відео
Безпечних районів немає: щодня від атак здригається весь Нікополь
Читати далі
Тисячі розбитих домівок та десятки загиблих. Як Нікополь щодня виживає під російськими обстрілами

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь