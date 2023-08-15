Понад рік його нищать росіяни, але місто живе! Репортаж із понівеченого Гуляйполя

Під постійними обстрілами чекають на нашу перемогу жителі прифронтового Гуляйполя. Понад рік росіяни оскаженіло рівняють його із землю артилерією та авіабомбами. Утім, люди намагаються там якось жити.

Під обстрілами торгують крамом: як живуть люди у Гуляйполі

Перебиті газові трубі, повалені стовпи, побиті будинки та зграї безпритульних собак — це околиці Гуляйполя. Передова зовсім поруч, менш ніж за 1,5 км. Залишки запалювальних боєприпасів можна вгледіти просто на дорозі.

За кілька кілометрів — середмістя Гуляйполя. Днями росіяни снарядом розгатили крамничку. Але люди торгують тут і досі. Ятка Валентини за 10 м від прильоту, жінка каже: обстрілів боїться, але вірить у долю.

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Мені здається, коли я буду тут, все буде на краще, — каже продавчиня Валентина.

Поліціянт Владислав із Запоріжжя перевівся працювати в Гуляйполе за власним бажанням. Каже, росіяни щодня і щоночі рівняють Гуляйполе із землею артилерією та важкими авіабомбами.

Гатять із РСЗВ Град, міномети, артилерійські обстріли. Використовують майже все, останнім часом прилітають КАБ-и, — каже капітан поліції Владислав Бодня.

На кожен приліт має виїжджати оперативна група для фіксації злочину. Стаття — порушення законів та звичаїв війни. У місті залишається до 2 тис. людей проти 15. тис до війни. Слідча каже, ледь не щотижня хтось гине від обстрілів.

Попри вмовляння поліції, охочих евакуюватися з міста небагато. Бо більшість, як пані Валентина, вирішили чекати на ліпші часи та повернення рідних додому.

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