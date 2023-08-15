Больше года его уничтожают россияне, но город живет! Репортаж из разрушенного Гуляйполя

Под постоянными обстрелами ждут нашей победы жители прифронтового Гуляйполя. Более года россияне рьяно ровняют его с землей артиллерией и авиабомбами. Впрочем, люди пытаются там как-то жить.

Под обстрелами торгуют товаром: как живут люди в Гуляйполе

Перебитые газовые трубы, поваленные столбы, разбитые дома и стаи бездомных собак — это окрестности Гуляйполя. Передовая совсем рядом, менее чем за 1,5 км. Остатки зажигательных боеприпасов можно увидеть прямо на дороге.

В нескольких километрах — центр Гуляйполя. На днях россияне снарядом разбили лавку. Но люди торгуют здесь до сих пор. Палатка Валентины в 10 м от прилета, женщина говорит, обстрелов боится, но верит в судьбу.

Сейчас также смотрят

Мне кажется, когда я буду здесь, все будет к лучшему, — говорит продавщица Валентина.

Полицейский Владислав из Запорожья перевелся работать в Гуляйполе по собственному желанию. Говорит, россияне каждый день и каждую ночь равняют Гуляйполе с землей артиллерией и тяжелыми авиабомбами.

Лупят из РСЗО Град, минометы, артиллерийские обстрелы. Используют почти все, в последнее время прилетают КАБ-ы, — говорит капитан полиции Владислав Бодня.

На каждый прилет должна выезжать оперативная группа для фиксации преступления. Статья — нарушение законов и обычаев войны. В городе остается до 2 тыс. человек против 15 тыс. до войны. Следователь говорит, едва ли не каждую неделю кто-то погибает от обстрелов.

Несмотря на уговоры полиции, желающих эвакуироваться из города немного. Потому что большинство, как и Валентина, решили ждать лучших времен и возвращения родных домой.

Раньше мы рассказывали, как выживают украинцы в Алешках и сколько погибших от взрыва ГЭС.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.